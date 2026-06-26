بالفيديو.. ماذا طلب عمدة أرلينغتون بعد لقائه بجماهير الأردن؟

شهدت مدينة أرلينغتون التابعة لمدينة دالاس الأمريكية حدثًا لافتًا خلال فعاليات “بيت الأردن”، حيث ظهر عمدة المدينة جيم روس في لقاء مباشر مع الجماهير الأردنية ووزير السياحة والآثار عماد حجازين، في أجواء احتفالية مرتبطة ببطولة كأس العالم 2026.

وجاء اللقاء، الذي وثّقه مقطع فيديو نشره ناشط على موقع "فيسبوك"، ليعكس حجم التفاعل الجماهيري الكبير مع الفعاليات المقامة على هامش البطولة العالمية.

أبدى عمدة أرلينغتون إعجابه الكبير بالأجواء الحماسية التي صنعها المشجعون الأردنيون، مشيدًا بما وصفه بالحضور الإيجابي والتنظيم المميز داخل الفعالية.

وأكد جيم روس خلال حديثه تطلعه إلى زيارة الأردن في المستقبل القريب، بهدف التعرف عن قرب على المعالم السياحية والثقافية التي يتمتع بها البلد، في إشارة إلى الاهتمام المتزايد بالتبادل الثقافي بين الجانبين.

“بيت الأردن”.. منصة احتفالية عالمية

أقيمت فعاليات “بيت الأردن” في مسرح ليفيت بافيليون بمدينة أرلينغتون، وشهدت حضورًا جماهيريًا واسعًا، وسط أجواء احتفالية تعكس الهوية الأردنية على هامش البطولة.

وتحولت الفعالية إلى نقطة جذب للزوار والجماهير، الذين توافدوا للاستمتاع بالعروض الثقافية والأنشطة الترويجية الخاصة بالأردن، في إطار التفاعل مع الحدث الكروي العالمي.

من جانبه، أكد وزير السياحة والآثار الأردني عماد حجازين، في مقابلة مع أحد الناشطين، أن مشاركة الأردن في كأس العالم تمثل فرصة مهمة لتعزيز القطاع السياحي وجذب الزوار من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن تنظيم فعاليات ثقافية موازية للمشاركة الرياضية يسهم في إبراز صورة الأردن السياحية والحضارية، ويمنح العالم فرصة للتعرف على المملكة من زاوية مختلفة.

مشاركة تاريخية للنشامى

ويخوض المنتخب الأردني هذه النسخة من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، في مشاركة تُعد محطة بارزة في مسيرته الكروية.

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ويستعد المنتخب لمواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين يوم الأحد، على ملعب مدينة أرلينغتون في منطقة دالاس، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة.

ويحتل المنتخب الأردني المركز الأخير في المجموعة دون أي نقاط، بعد خسارته في مباراتيه السابقتين أمام النمسا والجزائر، إلا أنه يسعى لتقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية في ختام دور المجموعات أمام أحد أبرز المنتخبات في العالم.