بسعر قياسي.. مانشستر سيتي يحسم صفقة أندرسون

توصل نادي مانشستر سيتي إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع لاعب خط وسط نوتنغهام فورست، إليوت أندرسون، في صفقة قياسية للنادي بلغت قيمتها 116 مليون جنيه إسترليني (نحو 153 مليون دولار).

وفيما تصر مصادر "السيتيزنز" على أن هذا هو الرقم النهائي دون إضافات، تشير تقارير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى أن القيمة قد تصل إلى 130 مليون جنيه إسترليني (نحو 171 مليون دولار)، وهو ما سيجعل اللاعب أغلى صفقة في تاريخ الكرة البريطانية، متجاوزاً صفقة انتقال ألكسندر إيزاك إلى ليفربول (125 مليون جنيه إسترليني، نحو 165 مليون دولار) العام الماضي.

ومن المقرر أن يجري اللاعب (23 عاما) فحوصه الطبية قبل إتمام الانتقال رسمياً.

وكان نوتنغهام فورست رفض عرضين سابقين قبل الموافقة على العرض الثالث، في حين يسعى النادي لتعويض رحيل أندرسون بالتعاقد مع أسماء مثل لوكاس بيرغفال ودافيدي فراتيسي.

وفي سياق متصل، يركز أندرسون حالياً على مهمته الوطنية مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، إذ يستعد لمواجهة بنما يوم السبت. وأكد في تصريحات لـ "بي بي سي سبورت" عزمه على حجب أخبار انتقاله للتركيز على أدائه مع المنتخب.

أداء مميز في الدوري الإنجليزي

يأتي هذا الانتقال تتويجاً لمسيرة لافتة لأندرسون، الذي انضم لفورست عام 2024 من نيوكاسل مقابل 35 مليون جنيه إسترليني (نحو 46 مليون دولار)، حيث خاض 88 مباراة سجّل فيها أربعة أهداف، وساهم في تأهل الفريق للمنافسات الأوروبية.

يذكر أن نيوكاسل اضطر لبيعه سابقاً لتفادي انتهاك قواعد الربح والاستدامة، وهو ما وصفه المدرب إيدي هاو بـ"القرار الأكثر تردداً" في مسيرته.

أكثر من لمس الكرة!

واستعرضت إحصائيات "أوبتا" للموسم الماضي (2025-2026) الدور المحوري لأندرسون، إذ تصدّر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في عدد اللمسات للكرة بـ 3300 لمسة، متفوقاً على الهولندي فيرجيل فان دايك (3261) ومواطنه يان باول فان هيكي (3041).

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وإضافة إلى ذلك، حقق اللاعب 297 التحاما ناجحاً وتعرّض لـ 80 خطأ، ما يعكس تأثيره الكبير في وسط الملعب رغم تراجع تمريراته الحاسمة من 6 إلى 4 خلال الموسم الأخير.

وكان أندرسون بدأ مسيرته في نيوكاسل (نادي طفولته) قبل الانتقال لفورست، وتدرّج دولياً من منتخبات شباب اسكتلندا إلى المنتخب الإنجليزي الأول الذي شارك معه لأول مرة في سبتمبر/أيلول 2025.