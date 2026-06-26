بعد غيابه عن قائمة إنجلترا.. كول بالمر يكسر صمته حول استبعاده من المونديال

كسر نجم تشيلسي كول بالمر صمته أخيرا بشأن استبعاده من قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في كأس العالم 2026، بعدما فضل المدرب توماس توخيل عدم ضمه إلى القائمة النهائية.

وفي أول تعليق له على القرار، قال بالمر في مقابلة صحفية لموقع "تالك سبورت" إنه يتعامل مع الأمر بهدوء، مؤكدا: "أنا لست حزينا على قرار لا أستطيع تغييره، وأتمنى أن يذهب اللاعبون بعيدا في البطولة".

وأضاف اللاعب الشاب أن موسمه الأخير لم يكن الأفضل، لكنه شدد على أنه يتعامل مع الوضع بواقعية، قائلا إن الهدف الآن هو الراحة وإعادة شحن الطاقة قبل العودة للمنافسة من جديد.

وكشف بالمر أنه يخطط لقضاء فترة راحة خلال الصيف لأول مرة منذ عدة سنوات، موضحا أنه يريد الابتعاد قليلا عن الضغط البدني والذهني قبل بداية موسم جديد، في وقت نشر فيه صورا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء إجازته، مرفقا تعليقا يعكس هدوءه تجاه القرار.

جدل واسع في إنجلترا

قرار استبعاد بالمر لم يمر دون انتقادات، حيث اعتبر عدد من نجوم إنجلترا السابقين أن غيابه قد يكون مؤثرا على أداء المنتخب. وذهب بعض المحللين إلى أن الفريق يفتقد للاعبين قادرين على صناعة الحلول في المساحات الضيقة، وهو ما كان يمكن أن يقدمه بالمر داخل الملعب.

كما أشار محللون إلى أن إنجلترا عانت من غياب الإبداع الهجومي في بعض المباريات، ما أعاد فتح النقاش حول جدوى استبعاد لاعبين من طراز فني عال مثل بالمر.

من جانبه، دافع توخيل عن قراره، مؤكدا أن الاختيارات لا تعتمد فقط على الموهبة الفردية، بل على بناء فريق متكامل، مشيرا إلى أن مشاركة بالمر المحدودة خلال فترة التحضير أثرت على فرصه في التواجد.