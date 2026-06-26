الجزائر ضد النمسا في كأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

رياضة الجزيرة تستعرض موعد مباراة الجزائر ضد النمسا في كأس العالم 2026.

تكتسي المباراة طابعا إقصائيا مبكرا؛ حيث ستحدد نتيجتها بوضوح هوية المرافق الرسمي للمنتخب الأرجنتيني إلى دور الـ32.

قبل صافرة الانطلاق، يتصدر المنتخب الأرجنتيني جدول الترتيب برصيد 6 نقاط كاملة وضمن عبوره سلفا، في حين يحتل المنتخب النمساوي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الجزائري الذي يملك الرصيد ذاته (3 نقاط) في المركز الثالث، بينما يتذيل المنتخب الأردني الترتيب برصيد خال من النقاط.

موعد مباراة الجزائر والنمسا في كأس العالم

تقام المباراة يوم الأحد 28 يونيو/حزيران 2026، على ملعب أروهيد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحا (03:00) بتوقيت الجزائر، الخامسة صباحا (05:00) بتوقيت السعودية وقطر، السادسة (06:00) صباحا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والنمسا في كأس العالم

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كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

مرونة بيتكوفيتش أمام الضغط العالي لرانغنيك

يدخل المنتخب الجزائري، تحت قيادة السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، مواجهة الأحد برسم تكتيكي متوازن يعتمد خطة (4-2-3-1) في الحالات الدفاعية، والتي تتحول ديناميكيا إلى (4-3-3) عند الاستحواذ.

ويرتكز البناء الهجومي لـ "الخضر" على مهارة وقدرة القائد المخضرم رياض محرز في صناعة اللعب من الأطراف، مدعوما بأسماء شابة وحيوية، إلا أن الهزيمة السابقة في دور المجموعات كشفت عن ثغرات ارتدادية في المنظومة الدفاعية يسعى الجهاز الفني لمعالجتها قبل الموعد الحاسم.

في المقابل، يمر المنتخب النمساوي بطفرة فنية لافتة تحت إشراف الألماني رالف رانغنيك، حيث حقق الفريق أربعة انتصارات متتالية مؤخرا بمعدل تهديفي يتجاوز هدفين في المباراة الواحدة، معتمدا على أسلوبه الشهير "الضغط المتواصل الشرس".

ويشكل رباعي خط الوسط المكون من سابيتزر، لايمر، وشلاغر، وسيوالد، القوة الضاربة في افتكاك الكرة بمناطق الخطورة، وهو ما قد يشكل تهديدا مباشرا لأسلوب الجزائر المنفتح تكتيكيا.

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وتبرز قدرة محرز (35 عاما) على مجاراة النسق البدني العالي لهذا الضغط كأحد أكبر الهواجس الفنية للمواجهة، خاصة مع اضطرار صانعي اللعب على الأطراف في تشكيلة الجزائر للتراجع المستمر للتغطية الدفاعية.

التشكيل المتوقع للجزائر أمام النمسا (4-2-3-1):

حراسة المرمى: لوكا زيدان

خط الدفاع: رفيق بلغالي، عيسى مندي، رامي بن سبعيني، ريان آيت نوري

خط الوسط: نبيل بن طالب، هشام بوداوي

الوسط الهجومي: رياض محرز، إبراهيم مازة، فارس شايبي

خط الهجوم: أمين غويري

التشكيل المتوقع للنمسا أمام الجزائر (4-2-3-1):