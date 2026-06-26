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للهروب من فخ الحسابات.. بيتكوفيتش يجهز "محاربي الصحراء" لإسقاط النمسا بعودة بن سبعيني

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Jordan v Algeria - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 22, 2026 Algeria players celebrate after the match REUTERS/Carlos Barria
منتخب الجزائر يستعد لمواجهة حاسمة في المونديال (رويترز)
Published On 26/6/2026
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آخر تحديث: 22:00 (توقيت مكة)

واصل المنتخب الوطني الجزائري تحضيراته المكثفة استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام نظيره النمساوي، حيث أجرى "محاربو الصحراء" الحصة التدريبية الثانية بمركز "روك شارك" في لورينس، وسط أجواء اتسمت بالانضباط والتركيز العالي، رغم الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

ودخل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش في صلب العمل التكتيكي خلال هذه المرحلة من التحضيرات، حيث ركّز على وضع اللمسات الأخيرة على النهج الذي ينوي اعتماده في اللقاء القادم، بهدف تحقيق انتصار مبكر يجنب المنتخب الدخول في حسابات التأهل المعقدة، ويؤمن العبور المباشر نحو الدور المقبل.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Jordan v Algeria - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 22, 2026 Algeria's Nadhir Benbouali celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Eloisa Lopez
منتخب الجزائر  يحتفل بالانتصار على الأردن (رويترز)

عودة بن سبعيني واستمرار غياب عمورة

وحملت الحصة التدريبية أخبارا إيجابية، بعد التحاق المدافع رامي بن سبعيني بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعي، ما يؤكد جاهزييته للعودة إلى الخط الخلفي وتعزيز خيارات الجهاز الفني بعد تعافيه من الإصابة.

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في المقابل، واصل المهاجم محمد الأمين عمورة الغياب عن التدريبات الجماعية، ما يثير الشكوك حول إمكانية مشاركته في المباراة المقبلة، ويدفع الطاقم الفني إلى البحث عن بدائل هجومية جاهزة لتعويض غيابه المحتمل.

Algeria's Ramy Bensebaini (21) controls the ball during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Algeria in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Eakin Howard)
رامي بن سبعيني، مدافع المنتخب الجزائري (أسوشيتد برس)

عمل مكثف للحراس بحضور لوكا زيدان

أما في مركز حراسة المرمى، فقد أشرف مدرب الحراس على برنامج تدريبي مكثف مع الحارس الأول لوكا زيدان، حيث ركّز على تمارين تعزز سرعة رد الفعل، والتعامل مع الكرات العرضية، والتسديدات البعيدة، في ظل القوة البدنية التي يتميز بها المنتخب النمساوي.

خيارات بيتكوفيتش تراهن على "العناصر الأقوى"

وعلى صعيد الخيارات الفنية، يواجه بيتكوفيتش ضغطا إيجابيا لاختيار التشكيلة الأنسب، وسط توقعات بأن يعتمد على العناصر الأكثر جاهزية، خاصة بعد التغييرات الناجحة التي أجراها في المباراة السابقة أمام الأردن، والتي منحت الفريق حلولا تكتيكية إضافية.

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ويبقى الهدف واضحا داخل معسكر "الخضر": تحقيق الفوز أمام النمسا وحصد النقاط الثلاث، لتفادي أي حسابات معقدة قد تؤثر على مسار التأهل إلى الدور المقبل.

المصدر: الجزيرة

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