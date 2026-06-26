الأردن ضد النمسا في كأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

رياضة الجزيرة تستعرض موعد مباراة الأردن ضد الأرجنتين في كأس العالم 2026.

يلتقي المنتخب الأردني نظيره الأرجنتيني ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة بدور المجموعات لكأس العالم.

يخوض "راقصو التانغو" المواجهة وهم في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يتذيل "النشامى" الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.

موعد مباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم

تقام المباراة يوم الأحد 28 يونيو/حزيران 2026، على ملعب إيه تي آند تي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة صباحا (05:00) بتوقيت الأردن والسعودية وقطر، السادسة صباحا (06:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم

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كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

تطلعات الفريقين

تتلخص تطلعات المدرب الأرجنتيني في هذه المباراة في حصد العلامة الكاملة (9 نقاط) لتأكيد هيبة بطل العالم وتأمين صدارة المجموعة رسميا لتفادي الحسابات المعقدة في القرعة الإقصائية.

حسابيا، حظوظ الأرجنتين في الفوز هي الأرجح نظرا للفوارق الفنية الكبيرة، لكن التطلع الأكبر للجهاز الفني قد يتجه نحو مداورة بعض الأسماء وإراحة العناصر الأساسية المجهدة، مع الحفاظ على الهيكل الرئيسي للفريق لضمان نسق الانتصارات.

في المقابل، يدخل "النشامى" اللقاء برصيد خالٍ من النقاط في تذيل المجموعة بعد خسارتين متتاليتين، مما يعني انعدام حظوظهم رسميا في التأهل إلى الدور المقبل. ومع ذلك، فإن تطلعات المنتخب الأردني تتجاوز لغة الحسابات المعقدة؛ فاللعب أمام الأرجنتين بنجومها بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي يمثل دافعا معنويا غير مسبوق للاعبين لتقديم مباراة العمر وترك بصمة مشرفة في تاريخ المشاركات المونديالية.

ويسعى الجهاز الفني للأردن إلى استغلال هذه المواجهة الكبرى كأداة لبناء جيل قوي يكتسب خبرة الاحتكاك بمدارس عالمية، ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية تاريخية تُسعد الجماهير الأردنية.

القراءة التكتيكية والتشكيل المتوقع

يتوقع أن يعتمد المنتخب الأردني على رسمه التكتيكي المنضبط (3-4-3) عبر تكثيف الخطوط الخلفية وغلق المساحات مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة مستغلين مهارات موسى التعمري وعلي علوان:

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حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: سعد الروسان، يزن العرب، هادي أبو النادي

خط الوسط: إحسان حداد، نزار الرشدان، نور الروابدة، مهند أبو طه

خط الهجوم: محمد عودة، علي علوان، موسى التعمري

على الجانب الآخر، سينتهج المنتخب الأرجنتيني أسلوبه المعتاد (4-3-3) القائم على الاستحواذ المطلق والضغط العالي في مناطق الخصم: