بين المضايقات والامتيازات الفخمة.. كيليان مبابي يغير حياة مراهق فرنسي

كشف شاب فرنسي يبلغ من العمر 18 عاما يدعى كيليان مبابي عن تفاصيل غير متوقعة من حياته اليومية، بسبب تشابهه في الاسم مع نجم كرة القدم العالمي كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا وأحد أبرز نجوم مونديال 2026.

وبحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام فرنسية، فإن حياة الشاب لم تكن عادية إطلاقا، إذ تحولت هويته إلى مصدر لمواقف طريفة وأخرى محرجة، وصلت أحيانا إلى حدود التهديد باستدعاء الشرطة، وأحيانا أخرى إلى معاملة خاصة في أماكن راقية.

موقف محرج مع مراقبي النقل

يروي الشاب أنه تعرض لموقف صعب أثناء استقلاله وسائل النقل في منطقة باريس، عندما أوقفه مراقبو التذاكر لعدم امتلاكه بطاقة "نافيغو" (Navigo) الخاصة بالتنقل. وبسبب نفاد بطارية هاتفه، لم يتمكن من إثبات هويته فورا، فاضطر إلى ذكر اسمه الكامل: كيليان مبابي. إلا أن هذا الرد لم يقابل بجدية في البداية، حيث ظن أحد المراقبين أنه يمزح أو يحاول السخرية من الموقف، قائلا له: "ليس لدينا وقت لمثل هذه المزحات".

ورغم محاولته شرح أنه يحمل الاسم الحقيقي نفسه للنجم الفرنسي، إلا أن الموقف تصاعد إلى درجة التهديد بالاتصال بالشرطة، قبل أن يتم التحقق من هويته لاحقا.

ضغط في الملاعب بسبب الاسم

ولم تتوقف المواقف الغريبة عند هذا الحد، إذ كشف الشاب أنه خلال إحدى المباريات المحلية في منطقة سين سان دوني قبل عامين، تعرض لمضايقات من جماهير الفريق المنافس الذين استغلوا اسمه للسخرية منه طوال اللقاء.

وكانت الهتافات تتكرر بشكل ساخر: "أنت لست بمستواه، لن تكون مثله أبدا"، في إشارة إلى النجم الشهير كيليان مبابي. ويقول الشاب إنه رغم ذلك كان يحاول تجاهل الأمر والتركيز فقط على لعب كرة القدم والاستمتاع بالمباراة.

امتيازات غير متوقعة بسبب الاسم

ورغم الجوانب السلبية، فإن الاسم الشهير فتح له أيضا بعض الأبواب غير المتوقعة. فقد روى الشاب أنه في إحدى المرات حجز طاولة في مطعم فاخر في باريس باستخدام اسمه الحقيقي، ليُقابل بصمت لعدة ثوان من موظف الاستقبال، قبل أن يتم تأكيد الحجز بسرعة غير معتادة.

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وعند وصوله إلى المطعم، فُوجئ بأن الموظفين خصصوا له إحدى أفضل الطاولات في المكان، في إشارة إلى أن اسمه كان كافيا لإثارة الشك حول ما إذا كان هو النجم الحقيقي أم لا.