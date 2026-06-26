رياضة|كأس العالم 2026|المغرب

اختبار مصيري.. نجوم "الطواحين" يحذرون من المغرب

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KANSAS CITY, MISSOURI - JUNE 25: Virgil van Dijk #4 of Netherlands applauds the fans after the 3-1 win during the FIFA World Cup 2026 Group F match between Tunisia and Netherlands at Kansas City Stadium on June 25, 2026 in Kansas City, Missouri. Francois Nel/Getty Images/AFP (Photo by Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
قائد منتخب هولندا فيرجيل فان دايك (الفرنسية)
Published On 26/6/2026

أكد لاعبون في منتخب هولندا أنهم ينتظرون معركة كروية شاقة، في دور الـ32 أمام المغرب، مشددين على ضرورة الاستعداد الذهني والبدني الكامل للعبور إلى الدور التالي، وتجاوز هذا الاختبار الصعب.

وكان المنتخب الهولندي أنهى دور المجموعات باحتلاله صدارة المجموعة السادسة، متقدما على اليابان والسويد وتونس، في حين احتل "أسود الأطلس" المركز الثاني في المجموعة الثالثة، خلف البرازيل، وقبل إسكتلندا وهايتي.

Netherlands' Cody Gakpo, right, scores his side's fourth goal during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Ashley Landis)
غاكبو يسجل هدفا لهولندا بمواجهة السويد (أسوشيتد برس)

ولم تكن نبرة اللاعبين توحي بأي تهاون، فقد جلس القائد فيرجيل فان دايك أمام عدسات الكاميرات، واصفا لشبكة "إي إس بي إن" خصمه القادم بـ"العنيد جدا".

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ورأى فان دايك أن التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب كان مجرد الخطوة الأولى، أما العقبة الحقيقية فتقف الآن في الميدان المغربي.

وأشار المدافع العملاق إلى أن المغاربة يمتلكون "فريقا رائعا" لديه القدرة على فرض المشكلات على أي منافس، واضعا زملاءه أمام حتمية الاستعداد لليلة لا تقبل القسمة على اثنين.

ولم يكن فان دايك وحده في هذا التقدير، فتيجاني ريندرز كان على الخط ذاته، مؤكدا أن المغرب ليس مجرد فريق عادي، بل كتلة متماسكة تجيد الاحتفاظ بالكرة وتعرف كيف تدير إيقاع المباراة لصالحها.

وأكمل كودي غاكبو المشهد، مستحضرا الأداء اللافت لـ"أسود الأطلس" في دور المجموعات ونجاحاتهم السابقة في كأس أمم أفريقيا، ليخلص إلى حقيقة واحدة: لا طريق للعبور نحو الدور المقبل دون "جدية قصوى".

المصدر: الصحافة الأجنبية

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