اختبار مصيري.. نجوم "الطواحين" يحذرون من المغرب

أكد لاعبون في منتخب هولندا أنهم ينتظرون معركة كروية شاقة، في دور الـ32 أمام المغرب، مشددين على ضرورة الاستعداد الذهني والبدني الكامل للعبور إلى الدور التالي، وتجاوز هذا الاختبار الصعب.

وكان المنتخب الهولندي أنهى دور المجموعات باحتلاله صدارة المجموعة السادسة، متقدما على اليابان والسويد وتونس، في حين احتل "أسود الأطلس" المركز الثاني في المجموعة الثالثة، خلف البرازيل، وقبل إسكتلندا وهايتي.

ولم تكن نبرة اللاعبين توحي بأي تهاون، فقد جلس القائد فيرجيل فان دايك أمام عدسات الكاميرات، واصفا لشبكة "إي إس بي إن" خصمه القادم بـ"العنيد جدا".

ورأى فان دايك أن التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب كان مجرد الخطوة الأولى، أما العقبة الحقيقية فتقف الآن في الميدان المغربي.

وأشار المدافع العملاق إلى أن المغاربة يمتلكون "فريقا رائعا" لديه القدرة على فرض المشكلات على أي منافس، واضعا زملاءه أمام حتمية الاستعداد لليلة لا تقبل القسمة على اثنين.

ولم يكن فان دايك وحده في هذا التقدير، فتيجاني ريندرز كان على الخط ذاته، مؤكدا أن المغرب ليس مجرد فريق عادي، بل كتلة متماسكة تجيد الاحتفاظ بالكرة وتعرف كيف تدير إيقاع المباراة لصالحها.

وأكمل كودي غاكبو المشهد، مستحضرا الأداء اللافت لـ"أسود الأطلس" في دور المجموعات ونجاحاتهم السابقة في كأس أمم أفريقيا، ليخلص إلى حقيقة واحدة: لا طريق للعبور نحو الدور المقبل دون "جدية قصوى".