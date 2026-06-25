3 احتمالات فقط.. من سيواجه المغرب في دور الـ32؟

بعد اختتام مشواره في دور المجموعات برصيد 7 نقاط، ضمن المنتخب المغربي تأهله إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 محتلا المركز الثاني في المجموعة الثالثة، خلف المنتخب البرازيلي المتصدر ولكل منهما 7 نقاط مع تفوق السيليساو بفارق الأهداف.

ووفقا لهيكل البطولة المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، فإن هذا المركز يضع المنتخب المغربي أمام استحقاق مباشر في دور الـ32 بمواجهة متصدر المجموعة السادسة التي تضم كلا من هولندا، اليابان، السويد وتونس.

وتحتل حاليا هولندا صدارة هذه المجموعة بالتساوي مع "الساموراي" بعدد النقاط (4 نقاط) وفارق الأهداف (+4)، لكن الطواحين يتفوقون بالأهداف المسجلة لصالحهم (7 أهداف مقابل 6 لليابان)، ويأتي المنتخب السويدي ثالثا بثلاث نقاط، ثم تونس التي ودعت البطولة حتى قبل خوضها اللقاء الأخير وهي بلا نقاط من مباراتين.

صراع الصدارة

وتخوض المنتخبات الأربعة آخر مبارياتها لتحديد الشكل النهائي للترتيب، إذ تلعب هولندا مع نسور قرطاج، واليابان مع السويد. وتملك المنتخبات الثلاثة الأمل في احتلال صدارة المجموعة بناء على عدة سيناريوهات كما يلي:

تأهل هولندا

إذا نجح المنتخب الهولندي في الفوز على تونس بنتيجة تمنحه تفوقا في فارق الأهداف على اليابان، سيحسم الصدارة ويصبح الخصم الرسمي للمغرب. كذلك إذا تعادل بشرط تعادل اليابان والسويد وبعدد أهداف مسجلة أقل.

تأهل اليابان

إذا حققت اليابان انتصارا على السويد بنتيجة أفضل من فوز هولندا، ستنتزع اليابان صدارة المجموعة، مما يجعلها الخصم القادم لأسود الأطلس في دور الـ32. كما إذا تعادلت بأي نتيجة وخسارة هولندا.

تأهل السويد

يمكن لمنتخب السويد أن يحسم الصدارة لصالحه إذا انتصر على اليابان وعدم فوز هولندا على تونس، وبذلك يرفع نقاطه إلى 6، مقابل 5 لهولندا (في حال تعادلها) و4 لليابان.