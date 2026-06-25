هكذا فعلها "الأولاد".. أرقام جنوب أفريقيا في ليلة التأهل التاريخي

بلغ منتخب جنوب أفريقيا الأدوار الإقصائية في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بتخطيه كوريا الجنوبية 1-0 الأربعاء على ملعب مونتيري في المكسيك ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

صناعة التاريخ

وتأهل منتخب "الأولاد" إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح سابع منتخب أفريقي يصل إلى هذا الدور في البطولة.

ويُعد هذا الانتصار الثالث لمنتخب جنوب أفريقيا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، الأول له على حساب منتخب من خارج قارة أوروبا.

هذه هي المرة الثالثة في تاريخ كأس العالم التي يفوز فيها منتخب أفريقي على منتخب آسيوي مع الحفاظ على نظافة شباكه، إذ انضمت جنوب أفريقيا إلى منتخبي الكاميرون (ضد السعودية في 2002) وكوت ديفوار (ضد كوريا الشمالية في 2010).

سجل تابيلو ماسيكو هدفاً في الدقيقة 63 ليمنح جنوب أفريقيا أول تقدم لها في مباراة بكأس العالم منذ عام 2010؛ وباحتساب مباراة اليوم، لم يخسر منتخب جنوب أفريقيا أي مباراة في كأس العالم تقدم فيها بالنتيجة (فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين).

هدف تابيلو ماسيكو هو أول هدف في تاريخ كأس العالم يسجله لاعب ينشط في أحد أندية الدوري القبرصي.

الأهداف الـ11 الأخيرة التي سجلها منتخب جنوب أفريقيا في كأس العالم جاءت بتوقيع 11 لاعباً مختلفاً.

صنع ريلوبوهيلي موفوكينغ 4 فرص في مباراة اليوم، ولم يتفوق عليه من لاعبي جنوب أفريقيا في مباراة واحدة بكأس العالم سوى تيبوهو موكوينا (ضد التشيك في عام 2026) وكوينتون فورتشن (ضد باراغواي في عام 2002) اللذين صنع كل منهما 5 فرص.

اكتفى منتخب كوريا الجنوبية بتسديد 8 كرات فقط خلال المباراة، وهو ثاني أقل عدد من التسديدات يسمح به منتخب جنوب أفريقيا في مباراة بكأس العالم، بعد التسديدات الخمس التي سمح بها أمام سلوفينيا في عام 2002.

إعلان

استحوذ منتخب جنوب أفريقيا على الكرة بنسبة 31.5% في هذا الفوز، وهي أقل نسبة استحواذ له في أي مباراة بكأس العالم، بينما سجلت كوريا الجنوبية نسبة استحواذ بلغت 68.5%، وهي الأعلى لها في مباراة بكأس العالم منذ عام 1966.

بدأ سون هيونغ مين 12 مباراة متتالية في كأس العالم مع كوريا الجنوبية قبل مواجهة جنوب أفريقيا، إذ شارك بديلاً بين الشوطين، ليصل إلى مباراته رقم 13 في البطولة، ولا يتفوق عليه في تاريخ كوريا الجنوبية سوى هونغ ميونغ بو (16 مباراة) وبارك جي سونغ (14 مباراة).