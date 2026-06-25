هدف حكيمي يمنح سان جيرمان رقما مميزا في كأس العالم

بعد أقل من شهر من تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، يواصل باريس سان جيرمان توهجه بفضل تألق لاعبيه في النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم.

وأصبح العملاق الباريسي الفريق صاحب أكبر عدد من الهدافين المختلفين في مونديال 2026، بعد نحو أسبوعين من انطلاق البطولة بحسب صحيفة "ليكيب" (L’Equipe) الفرنسية.

هدف حكيمي يعزز تفوق سان جيرمان

وكان النجم المغربي أشرف حكيمي آخر المنضمين إلى هذه القائمة، بعدما سجل الهدف الأول لصالح منتخب بلاده في مرمى هايتي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، في مباراة انتهت بفوز "أسود الأطلس" بنتيجة 4-2.

ويُعد حكيمي (27 عاما) سادس لاعب من باريس سان جيرمان يسجل هدفا في النسخة الحالية من كأس العالم، وهو رقم لم يحققه أي فريق آخر في البطولة حتى الآن.

لاعبو باريس سان جيرمان الستة الذين سجلوا أهدافا في كأس العالم:

برادلي باركولا: سجل الهدف الثاني لفرنسا في مرمى السنغال في الجولة الأولى من الدور الأول عن المجموعة التاسعة.

إبراهيم مباي: سجل هدف تقليص الفارق للسنغال في مرمى فرنسا (1-2) في الجولة الأولى من الدور الأول عن المجموعة التاسعة.

جواو نيفيز: سجل الهدف الأول للبرتغال في مرمى جمهورية الكونغو الديمقراطية (1-1) في الجولة الأولى من الدور الأول عن المجموعة الحادية عشرة.

عثمان ديمبيلي: سجل الهدف الثالث لفرنسا في مرمى العراق (3-0) في الجولة الثانية من الدور الأول عن المجموعة التاسعة.

نونو مينديز: سجل الهدف الثاني للبرتغال في مرمى أوزبكستان (2-0) في الجولة الثانية من الدور الأول عن المجموعة الحادية عشرة.

أشرف حكيمي: سجل الهدف الأول للمغرب في مرمى هايتي (1-1) في الجولة الثالثة من الدور الأول عن المجموعة الثالثة.

من جهتها أكدت شبكة "أوبتا" (Opta)، أنه بهدف حكيمي أصبح باريس سان جيرمان أكثر فريق يسجل أهدافا في بطولات كأس العالم منذ مونديال روسيا 2018.

وأوضحت الشبكة الشهيرة المتخصصة في البيانات، أن لاعبي باريس سان جيرمان سجلوا 36 هدفا منذ تلك النسخة المونديالية.

أرقام لافتة لحكيمي

في هذه الأثناء أصبح حكيمي ثاني لاعب مغربي يسجل ويصنع هدفا في مباراة واحدة بنهائيات كأس العالم بعد مواطنه عبد الجليل هدا "كماتشو" الذي حقق هذا الإنجاز في مونديال فرنسا 1998، ضد اسكتلندا.

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وإلى جانب هدفه في هايتي، صنع حكيمي الهدف الثاني لمواطنه إسماعيل صيباري، بعد أن انطلق من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية أرضية، أودعها الأخير في الشباك بكل قوة مسجلا هدف التعادل الثاني.