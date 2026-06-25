"لن أدمر ما بنيته".. مدرب تركيا يرد على دعوات رحيله بعد نكسة المونديال

رفض مدرب منتخب تركيا الإيطالي فينشينزو مونتيلا الاستجابة للمطالبة باستقالته بعد الخروج المبكر من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال مونتيلا في مؤتمر صحفي الخميس، قبل مباراة الجولة الأخيرة في دور المجموعات ضد أمريكا: "إذا كان السؤال هو ما إذا كنت أرغب في الاستقالة، فالإجابة (لا)".

وأضاف: "أملك الطاقة والحماس اللازمين، وإذا أراد أحد استقالتي، فعليه أن يتقبل أنني لن أستقيل".

مونتيلا يرفض الاستقالة

ويتولى مونتيلا تدريب المنتخب التركي منذ عام 2023، وتأهل بالفريق إلى كأس العالم لأول مرة منذ عام 2002، وخسر في أول جولتين أمام أستراليا وباراغواي، وفقد فرصه في التأهل للأدوار الإقصائية.

وأشار مونتيلا إلى أنه لم يسبق لأي مدرب تركي أن قاد المنتخب إلى بطولة أمم أوروبا وكأس العالم، علما بأنه قاد المنتخب التركي للوصول لدور الثمانية في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وأضاف مونتيلا: "يكفيني أنني أحظى بدعم رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، وكذلك دعم اللاعبين".

وانتقد المدرب بعض التقارير الإعلامية التركية، قائلا: "أتعرض لهجوم شخصي غير مقبول، وأطالب بعدم تدمير كل شيء حققناه".

كما انتقد مونتيلا حادثة وقعت في فندق المنتخب التركي يوم الثلاثاء، عندما قامت مجموعة من ثلاثة أو أربعة أشخاص بإهانة اللاعبين، وانتشرت الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال مونتيلا: "ولكن هناك 50 شخصا دعمونا أيضا".

وختم تصريحاته بالقول: "يجب أن يدرك الناس أننا تأهلنا لكأس العالم بعد غياب 24 عاما، إنه إنجاز عظيم، ويجب أن نتحد".