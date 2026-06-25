محمد وهبي: المغرب يستهدف التتويج بكأس العالم 2026

أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم محمد وهبي أن "أسود الأطلس" يستهدفون التتويج بلقب كأس العالم، ويجب أن يستهدفونه لأنهم يملكون مقومات ذلك.

وقال وهبي في مؤتمر صحفي أعقب التأهل إلى دور الـ32 بالفوز على هايتي 4-2 الأربعاء "المغرب، كما قلت قبل كأس العالم، دخل مرحلة جديدة: مرحلة الإيمان بالنفس. اللاعبون يؤمنون، والجمهور يؤمن، والخصوم يحترمون المغرب. نحن ندخل مرحلة يجب أن نؤمن فيها بإمكانية التتويج ويجب أن نستهدف التتويج".

وأضاف المدرب الذي قاد أشبال الأطلس تحت 20 عاما إلى التتويج بمونديال تشيلي أواخر العام الماضي: "كيف نحقق ذلك؟ بأن نكون بنسبة 200% في كل مباراة، نحترم الجميع، ونحضر لكل لقاء بالجدية نفسها. أنا أؤمن كثيرا بالعمل الذي نقوم به. لدينا كل المقومات لنكون أمة كروية كبيرة، لذلك يجب أن نؤمن بذلك".

وتابع "أنا راض بطبيعة الحال عن نتيجتنا اليوم، لقد فزنا بمباراة في كأس العالم، أعتقد أنها أيضا كانت مباراة، إذا نظرتم إلى الإحصائيات، لا أظن أننا حققنا مثل هذه الأرقام في كأس العالم، مع عدد كبير من الفرص وهيمنة كبيرة. لقد سنحت لهم، أعتقد في الشوط الأول، تسديدتان جاء منهما هدفان، ثم تسديدة في الدقيقة 90 تصدى لها (ياسين) بونو. أنا راض عن جميع اللاعبين، الأمر ليس سهلا. أنا راض عن المنتخب، لأنه في النهاية هيمنّا فعلا على المباراة كاملة".

وأردف قائلا: "كنا نود احتلال المركز الأول، لقد فزنا 4-2، واستقبلنا هدفين، حسنا، هذه هي كرة القدم، وهذه هي كأس العالم. لقد كانت لهم أيضا فرصهم، لأنهم خاطروا كثيرا، لم يكن لديهم ما يخسرونه، ولذلك لعبوا كثيرا بالكرات الطويلة، وكان لديهم لاعبان أو ثلاثة في الأمام في الهجمات المرتدة. وبالتالي، كانت مباراة معقدة بسبب ذلك، لكن ليس بسبب جودتنا أو قوتنا، لأن لدينا نقاط قوة كثيرة في هذه المباراة".

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وأوضح وهبي أنه "سنعمل على تصحيح كل شيء: ذهنيا وتقنيا وتكتيكيا وبدنيا. نقوم دائما بتحليل المباريات ونسعى للتطور. الأهم هو النية والرغبة في التسجيل. أرى تقدما في هذا الجانب، لذلك أنا واثق".