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بسبب "الخلفية والتأهيل".. منتخب مصر يدخل موقعة إيران بغيابين مؤثرين

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صور من تدريبات منتخب مصر في سياتل الاتحاد المصري لكرة القدم - فيسبوك
تدريبات منتخب مصر في سياتل قبل مواجهة إيران (الاتحاد المصري لكرة القدم)
Published On 25/6/2026

يفتقد منتخب مصر الثنائي حمدي فتحي وحسام عبد المجيد في مباراته ضد إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال مصدر مسؤول ببعثة منتخب مصر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس، إن الثنائي خارج الحسابات الفنية للمدير الفني حسام حسن أمام إيران بسبب الإصابة.

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وشارك في المران الأخير لمنتخب مصر 24 لاعبا، بينما أدى لاعب الوسط حمدي فتحي برنامجا تأهيليا بعد إصابته بآلام في الخلفية، ويواصل لاعب الدفاع حسام عبد المجيد أداء برنامج علاجي وفحوصات طبية تحت إشراف طبيب المنتخب محمد أبو العلا.

 

 

ويعقد المدير الفني حسام حسن مؤتمرا صحفيا اليوم في مدينة سياتل، للحديث عن مواجهة إيران المرتقبة في الجولة الثالثة للمجموعة السابعة.

ووفق البروتوكول الإعلامي المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيجري ثلاثة من لاعبي المنتخب لقاءات إعلامية على هامش المران الختامي، والذي يقام في السابعة والنصف مساء بتوقيت سياتل، وهم مروان عطية وياسر إبراهيم ومحمود صابر.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته في كأس العالم برصيد 4 نقاط، بعد التعادل مع بلجيكا بهدف لمثله في الجولة الأولى، ثم الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية، ويحتاج الفريق نقطة، على الأقل، لحسم تأهله مباشرة لدور الـ32 دون الانتظار لحسابات أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12.

المصدر: الألمانية

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