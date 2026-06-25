بعد قميص الـ9 ملايين دولار.. كرة مارادونا المونديالية تشعل سوق المزادات العالمية

أعلنت دار هيريتدج للمزادات عن طرح الكرة التي استُخدمت في مواجهة الأرجنتين وإنجلترا ضمن ربع نهائي كأس العالم 1986، وهي المباراة التي شهدت أحد أكثر الأهداف إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم، والمعروف باسم "يد الرب".

ومن المقرر أن يبدأ المزاد بسعر افتتاحي يبلغ 2.5 مليون دولار، في خطوة تعكس القيمة التاريخية الكبيرة لهذه القطعة النادرة التي ارتبطت بلحظة لا تزال حاضرة في ذاكرة عشاق كرة القدم حتى اليوم.

وصفت دار المزادات الكرة بأنها "الكأس المقدسة" لهواة جمع المقتنيات الرياضية، في إشارة إلى مكانتها الاستثنائية بين القطع المرتبطة بتاريخ كرة القدم.

وترى الدار أن هذه الكرة قد تحقق سعرا يقارب الرقم القياسي الذي سُجل عام 2022، حين بِيع قميص اللاعب دييغو مارادونا في المباراة نفسها مقابل 9.2 مليون دولار، ما يعكس حجم الاهتمام العالمي المتزايد بمقتنيات هذه الحقبة التاريخية.

وتؤكد الدار أن القطعة تمثل لحظة مفصلية في تاريخ اللعبة، ما يجعلها من بين أكثر المقتنيات قيمة على الإطلاق.

قطعة بلا سوابق.. وتقديرات مفتوحة

وقال المتخصص في المزادات لدى هيريتدج مايك بروفينزال إن "هذه الكرة لا تملك أي سوابق مماثلة يمكن الاعتماد عليها لتحديد قيمتها النهائية، نظرا لفرادتها التاريخية وارتباطها المباشر بلحظة شهيرة في كأس العالم".

وأوضح بروفينزال لـ"رويترز" أن القطعة تُعد فريدة من نوعها بكل المقاييس، معتبرا أنها قد تكون أهم قطعة تذكارية مرتبطة بكرة القدم في العالم في الوقت الحالي.

هذا الغموض حول قيمتها النهائية يزيد من حالة الترقب قبل انطلاق المزاد الرسمي.

يأتي هذا المزاد في وقت يشهد فيه سوق المقتنيات الرياضية نموا كبيرا على مستوى العالم، مدفوعا بتزايد الاهتمام الدولي بكرة القدم، خصوصا مع استضافة نسخة كأس العالم في قارة أمريكا الشمالية.

إعلان

ويرى خبراء أن الولايات المتحدة تقود هذا القطاع بقوة، باعتبارها المركز الأبرز لسوق المقتنيات الرياضية، مع قاعدة واسعة من هواة الجمع الذين يزداد عددهم بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

كرة القدم تدخل عصر المزادات الكبرى

تقليديا، كان سوق المقتنيات الرياضية يهيمن عليه عدد محدود من الألعاب مثل كرة السلة والبيسبول وكرة القدم الأمريكية وهوكي الجليد، إلا أن كرة القدم بدأت خلال السنوات الأخيرة في فرض حضورها بقوة داخل هذا السوق.

كما امتد الاهتمام ليشمل رياضات أخرى مثل سباقات السيارات والمصارعة، في ظل توسع قاعدة المهتمين بالمقتنيات النادرة عالميا.

وشهد السوق أيضا تحولا لافتا في قيمة المقتنيات الحديثة، خصوصا بطاقات التداول التي تحمل صور نجوم كرة القدم.

وباتت بطاقات اللاعبين الكبار مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي تحقق أسعارا مرتفعة للغاية، ما يعكس تغيرا واضحا في طبيعة السوق واهتماماته.

ويرى المختصون أن هذا الارتفاع السريع يعكس ارتباط الجماهير المتزايد بالنجوم الحاليين، إلى جانب الحنين إلى اللحظات التاريخية في اللعبة.