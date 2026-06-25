كأس العالم 2026.. أول مواجهة في دور الـ32 تتحدد رسميا

بدأت ملامح الأدوار الإقصائية لكأس العالم 2026 تتضح تدريجيا مع انتهاء منافسات المجموعات الثلاث الأولى، حيث تأكدت رسميا أول مواجهة في دور الـ32، والتي ستجمع بين منتخب كندا ومنتخب جنوب أفريقيا.

ومع إسدال الستار على مباريات المجموعات الأولى، شرع جدول المرحلة الإقصائية في التشكل، بينما لا تزال هوية العديد من المنتخبات المتأهلة ومنافسيها في انتظار الحسم خلال الجولات الأخيرة من دور المجموعات.

المغرب ينتظر متصدر المجموعة السادسة

من جانبه، ضمن منتخب المغرب تأهله إلى الدور المقبل بعد إنهائه منافسات المجموعة الثالثة في المركز الثاني خلف منتخب البرازيل.

وسيواجه "أسود الأطلس"، متصدر المجموعة السادسة، حيث لا يزال الصراع قائما بين منتخبات هولندا واليابان والسويد على صدارة المجموعة.

إنجاز تاريخي لكندا

وستحمل مواجهة كندا وجنوب أفريقيا طابعا تاريخيا بالنسبة لأصحاب الأرض، إذ نجح المنتخب الكندي في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه بعد مشاركتيه السابقتين في نسختي عامي 1986 و2022 اللتين ودعهما من دور المجموعات.

ورغم خسارته أمام منتخب سويسرا بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة، تمكن المنتخب الكندي من حجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل مستفيدا من نتائجه السابقة.

أما منتخب جنوب أفريقيا، فقد أنهى منافسات مجموعته في المركز الثاني أيضا ليضرب موعدا مع كندا في مباراة مرتقبة ستُقام بمدينة لوس أنجلوس يوم الأحد المقبل، لتكون أولى مباريات دور الـ32 في المونديال.

منتخبات كبرى تنتظر منافسيها

في المقابل، ضمنت عدة منتخبات قوية تأهلها إلى الأدوار الإقصائية دون أن تتعرف بعد على منافسيها، من بينها منتخبات الولايات المتحدة والمكسيك والأرجنتين وسويسرا.

ومع اقتراب نهاية دور المجموعات، ينتظر عشاق كرة القدم المزيد من المواجهات القوية التي ستحدد الشكل النهائي للطريق نحو اللقب العالمي.