رياضة|كأس العالم 2026|المغرب

فيديو.. فطنة وهبي تنقذ نجم المغرب من إنذار محقق أمام هايتي

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Morocco v Haiti - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 24, 2026 Morocco coach Mohamed Ouahbi speaks to his players during a hydration break IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis
المدرب محمد وهبي بين لاعبي المغرب في مباراة هايتي (رويترز)
Published On 25/6/2026

حمى المدرب المغربي محمد وهبي لاعب فريقه سفيان رحيمي من التعرض لبطاقة صفراء في لقطة احتفاله بهدفه في مرمى هايتي بالجولة الثالثة من كأس العالم 2026.

وسجل رحيمي الهدف الثالث للمغرب في المباراة في حدود الدقيقة 78 بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2 بين الفريقين.

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واستغل رحيمي كرة ساقطة في عمق الدفاع الهايتي ليصوبها بقوة ويعلن تسجيل المغرب للهدف الثالث.

وبعد الهدف ركض رحيمي محتفلا بشكل حماسي للغاية، ثم كاد يخلع قميصه للاحتفال، بينما كان المدرب وهبي يشاركه الاحتفال من الدكة وحينما وجد أن اللاعب سيتخذ سلوكا يكلفه البطاقة الصفراء أومأ له برأسه رافضا ما يفعل، فتراجع رحيمي وأكمل احتفاله سقوطا على أرضية ملعب "مرسيدس بنز".

وانتهت المباراة بفوز المغرب على هايتي برباعية مقابل هدفين، ليتأهل الأسود إلى الدور الثاني في وصافة مجموعتهم التي تصدرها المنتخب البرازيلي، الذي فاز بدوره في الجولة الثالثة على نظيره الإسكتلندي بثلاثية نظيفة.

المصدر: الجزيرة

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