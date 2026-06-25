فيديو.. فطنة وهبي تنقذ نجم المغرب من إنذار محقق أمام هايتي

حمى المدرب المغربي محمد وهبي لاعب فريقه سفيان رحيمي من التعرض لبطاقة صفراء في لقطة احتفاله بهدفه في مرمى هايتي بالجولة الثالثة من كأس العالم 2026.

وسجل رحيمي الهدف الثالث للمغرب في المباراة في حدود الدقيقة 78 بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2 بين الفريقين.

واستغل رحيمي كرة ساقطة في عمق الدفاع الهايتي ليصوبها بقوة ويعلن تسجيل المغرب للهدف الثالث.

وبعد الهدف ركض رحيمي محتفلا بشكل حماسي للغاية، ثم كاد يخلع قميصه للاحتفال، بينما كان المدرب وهبي يشاركه الاحتفال من الدكة وحينما وجد أن اللاعب سيتخذ سلوكا يكلفه البطاقة الصفراء أومأ له برأسه رافضا ما يفعل، فتراجع رحيمي وأكمل احتفاله سقوطا على أرضية ملعب "مرسيدس بنز".

وانتهت المباراة بفوز المغرب على هايتي برباعية مقابل هدفين، ليتأهل الأسود إلى الدور الثاني في وصافة مجموعتهم التي تصدرها المنتخب البرازيلي، الذي فاز بدوره في الجولة الثالثة على نظيره الإسكتلندي بثلاثية نظيفة.