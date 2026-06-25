الطريق نحو حلم التتويج.. من يواجه منتخب المغرب في الأدوار الإقصائية للمونديال؟

لم يقلل المركز الثاني الذي أنهى به المغرب دور المجموعات من ثقة لاعبي ومسؤولي "أسود الأطلس" وفي مقدمتهم المدرب الوطني محمد وهبي، في قدرة الفريق على الذهاب بعيدًا في كأس العالم، بل والتتويج باللقب.

واحتل المغرب المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف فقط عن البرازيل، بعد فوزين على أسكتلندا 1-0 وهايتي (4-2)، وتعادل في المباراة الأولى أمام "راقصي السامبا" بهدف لكل منهما.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة الأخيرة ضد هايتي، أطلق وهبي تصريحات واثقة، أكد خلالها عزمه ونية لاعبيه التتويج باللقب، في كلمات يرى كثيرون أنها لم تأتِ من فراغ أو نتيجة لحظة عاطفية وحماسية، بل لثقته في أن فريقه يملك المقومات اللازمة لتحويل الحلم الذي بدا بعيدًا للغاية في الماضي إلى حقيقة، اقتربت في النسخة الماضية بقطر (عام 2022) بوصول الفريق إلى المربع الذهبي.

وقال وهبي "كما قلت قبل كأس العالم، دخل المغرب مرحلة جديدة من الإيمان بالنفس. اللاعبون يؤمنون، والجمهور يؤمن، والخصوم يحترموننا. نحن في مرحلة يجب أن نؤمن فيها بإمكانية التتويج ويجب أن نستهدف ذلك".

ولدى سؤاله عن كيفية تحقيق ذلك، أجاب "ندخل كل مباراة بنسبة 200%، نحضر لها بالجدية المطلوبة ونحترم الجميع. أنا أؤمن كثيرًا بالعمل الذي نقوم به، لدينا كل المقومات لنكون أمة كروية كبيرة لذلك يجب أن نؤمن بذلك".

وجاءت تصريحات وهبي رغم المسار الصعب والمعقد المتوقع الذي سيسلكه "أسود الأطلس" في الأدوار الإقصائية، بالنظر إلى الترتيب الحالي لبقية المجموعات من 4 إلى 12.

خصم المغرب المنتظر في دور الـ32

رغم أن كل شيء قد يتغير حتى يوم الأحد المقبل موعد انتهاء دور المجموعات اعتمادا على النتائج، إلا أن الأمر الوحيد المؤكد هو أن المغرب ينتظر في دور الـ32 واحدا من ثلاثة منتخبات فقط.

ووفق هيكل البطولة المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، فإن احتلال المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، سيجعله أمام استحقاق مباشر ضد متصدر المجموعة السادسة، في دور الـ32.

ويتصدر المنتخب الهولندي ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن اليابان الثانية، بينما تتواجد السويد في المركز الثالث بـ3 نقاط، أما تونس فقد ودعت البطولة بعد خسارتين قاسيتين.

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وتواجه هولندا تونس في الجولة الثالثة والأخيرة، فيما تصطدم اليابان بالسويد في موقعة مباشرة، وستحدد هاتان المباراتان الترتيب النهائي للمجموعة من الأول للثالث.

والمؤكد أن فوز "الطواحين" سيضعهم في الصدارة وبالتالي مواجهة المغرب، أما أي نتيجة أخرى فسيكون الترتيب النهائي لهذه المجموعة مرهونا حينها بما سيحدث في مباراة اليابان والسويد.

مسار المغرب المحتمل في الأدوار الإقصائية

وإذا فاز المغرب على متصدر المجموعة السادسة في أولى مباريات الأدوار الإقصائية، فتنتظره مباراة مقبولة نسبيًا على الورق ضد الفائز من مواجهة كندا وجنوب أفريقيا (المباراة الوحيدة التي عُرف طرفاها في دور الـ32 حتى الآن).

وفي دور الثمانية المتوقع، تنتظر المغرب موقعة كبرى محتملة ضد فرنسا أو ألمانيا، "فالمانشفت" المتأهل سلفًا في صدارة المجموعة الخامسة، ينتظر في دور الـ32 أحد الفرق التي ستحتل المركز الثالث، وهو نفس حال فرنسا التي تتصدر حاليا مجموعتها التاسعة بفارق الأهداف عن النرويج.

وإذا فازت ألمانيا وفرنسا على منافسيهما المنتظرين، فسيصطدمان ببعضهما البعض في دور الـ16، والفائز منهما سيضرب موعدا مع المغرب (إذا تأهل) في ربع النهائي.

وإذا تمكن "أسود الأطلس" من الفوز، فسيواجه إسبانيا أو البرتغال أو مصر أو الولايات المتحدة في نصف النهائي، علمًا بأن "لاروخا" على موعد محتمل مع رفاق كريستيانو رونالدو في دور الـ16 والفائز منهما سيلاقي الولايات المتحدة أو مصر في دور الـ8، بعدها المتأهل من بين هذه الفرق سيلعب ضد المغرب في المربع الذهبي.

وإذا بلغ المغرب المباراة النهائية الحلم، فمن المحتمل أن يكون في مواجهة تاريخية ضد المتأهل من المسار الثاني، الذي ينحسر وفق التوقعات بين 3 منتخبات هي الأرجنتين حاملة اللقب، والبرازيل وإنجلترا.

فالأرجنتين على موعد مع ثاني المجموعة الثامنة في دور الـ32، بعدها سيواجه الفائز من أستراليا والمكسيك في دور الـ16، ثم المتأهل من بين الرباعي المحتمل سويسرا، الجزائر، كولومبيا وكرواتيا في ربع النهائي، وصولا إلى البرازيل أو إنجلترا في نصف النهائي، ومن بعدهم المغرب في النهائي.

أما الجهة العليا من مسار الأرجنتين، ففيها يُحتمل وجود مواجهة نارية بين إنجلترا والبرازيل في ربع النهائي قبل الاصطدام بالتانغو في المربع الذهبي، ثم المغرب في النهائي.