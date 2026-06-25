صيباري يكتب التاريخ.. إنجاز مغربي غير مسبوق في المونديال

حفر اللاعب إسماعيل صيباري اسمه في سجلات تاريخ كرة القدم المغربية، بعدما بات أول لاعب في تاريخ "أسود الأطلس" ينجح في هز الشباك خلال 3 مباريات متتالية ضمن منافسات كأس العالم.

وجاء هذا الإنجاز التاريخي لصيباري خلال المباراة التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره الهايتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من دور المجموعات لمونديال 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتمكن صيباري من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب المغربي في الدقيقة الإضافية الأولى من الشوط الأول.

وكان صيباري افتتح سجله التهديفي في المونديال الحالي بتسجيله هدف منتخب بلاده في المباراة التي انتهت 1-1 أمام البرازيل، قبل أن يعود ويحرز هدف المباراة الوحيد في فوز المغرب 1-0 على إسكتلندا في الجولة الثانية.

وقدم صيباري أداء لافتا على الصعيد الرقمي في المونديال، إذ سجل أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية والعربية في كأس العالم، بعد مرور 71 ثانية فقط في مواجهة إسكتلندا، متجاوزا الرقم السابق لحكيم زياش (3 دقائق و30 ثانية في مونديال 2022).

وعلى مستوى الفاعلية التكتيكية، تشير إحصائيات شبكة "أوبتا" إلى تصدر صيباري قائمة أكثر اللاعبين تنفيذا للانطلاقات عالية السرعة (بين 20 و25 كم/ساعة) في أول جولتين برصيد 91 انطلاقة، بالإضافة إلى صدارته قائمة الانطلاقات أثناء الاستحواذ على الكرة برصيد 45 انطلاقة، مما يجعله المحرك الهجومي الأول لـ"أسود الأطلس" في هذه النسخة.