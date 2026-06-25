10 أضعاف السعر الأصلي.. عقوبات صارمة ضد سماسرة تذاكر مباريات منتخب فرنسا

استبعد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عددا من حاملي التذاكر المخصصة لمشجعي المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2026، بعد ثبوت تورطهم في إعادة بيعها بأسعار تفوق قيمتها الأصلية بشكل كبير، وفقا لما أوردته صحيفة "ويست فرونس" (Ouest-France).

وكانت هذه التذاكر قد وُضعت خصيصا تحت تصرف الجماهير الفرنسية بأسعار مدعومة بهدف ضمان حضور مكثف لمشجعي "الديوك" في مدرجات البطولة. غير أن بعض المستفيدين استغلوا الفرصة لتحقيق أرباح سريعة، إذ أعادوا طرح تذاكر تم شراؤها بنحو 50 يورو (نحو 54 دولارا) مقابل مبالغ وصلت أحيانا إلى 500 يورو (نحو 540 دولارا).

وأثار وجود مشجعين من منتخبات منافسة أو جماهير محايدة داخل المدرجات المخصصة عادة لأنصار فرنسا خلال مباراتي السنغال والعراق شكوكا حول عمليات إعادة البيع غير القانونية.

ودفع ذلك مجموعات المشجعين الفرنسية، وعلى رأسها "إيريسيستيبل فرنسي" (Irresistibles Français)، إلى التعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم للكشف عن المتورطين. وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية عدد من المخالفين، الذين تم منعهم بالفعل من الاستفادة مستقبلا من التذاكر المخصصة للجماهير الفرنسية.