رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

10 أضعاف السعر الأصلي.. عقوبات صارمة ضد سماسرة تذاكر مباريات منتخب فرنسا

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Iraq - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 22, 2026 France players applaud their fans after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle Ross
الجماهير الفرنسية في مباراة منتخبهم ضد العراق ضمن مباريات مونديال 2026 (رويترز)
Published On 25/6/2026

استبعد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عددا من حاملي التذاكر المخصصة لمشجعي المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2026، بعد ثبوت تورطهم في إعادة بيعها بأسعار تفوق قيمتها الأصلية بشكل كبير، وفقا لما أوردته صحيفة "ويست فرونس" (Ouest-France).

وكانت هذه التذاكر قد وُضعت خصيصا تحت تصرف الجماهير الفرنسية بأسعار مدعومة بهدف ضمان حضور مكثف لمشجعي "الديوك" في مدرجات البطولة. غير أن بعض المستفيدين استغلوا الفرصة لتحقيق أرباح سريعة، إذ أعادوا طرح تذاكر تم شراؤها بنحو 50 يورو (نحو 54 دولارا) مقابل مبالغ وصلت أحيانا إلى 500 يورو (نحو 540 دولارا).

French fans wear raincoats during the 2026 World Cup Group I football match between France and Iraq at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on June 22, 2026.
جماهير المنتخب الفرنسي في المدرجات خلال مواجهة العراق  (الفرنسية)

وأثار وجود مشجعين من منتخبات منافسة أو جماهير محايدة داخل المدرجات المخصصة عادة لأنصار فرنسا خلال مباراتي السنغال والعراق شكوكا حول عمليات إعادة البيع غير القانونية.

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ودفع ذلك مجموعات المشجعين الفرنسية، وعلى رأسها "إيريسيستيبل فرنسي" (Irresistibles Français)، إلى التعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم للكشف عن المتورطين. وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية عدد من المخالفين، الذين تم منعهم بالفعل من الاستفادة مستقبلا من التذاكر المخصصة للجماهير الفرنسية.

المصدر: الصحافة الفرنسية

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