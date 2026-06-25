بعد 76 عاما.. ظاهرة تاريخية تجمع حكام الأرجنتين في المونديال

عاش التحكيم الأرجنتيني يوما تاريخيا في النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم، بعدما أدار حكمان مباراتين مختلفتين في توقيت متزامن.

وأدار الحكم يايل فالكون بيريز صباح اليوم مواجهة المكسيك وجمهورية التشيك ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، وفي نفس التوقيت كانت صافرة مواطنه فاكوندو تيلو تدير مباراة كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا.

وأكدت مجلة "إل غرافيكو" (El Grafico) الأرجنتينية أن هذا الأمر يحدث للمرة الأولى منذ 76 عاما، وبالتحديد منذ مونديال البرازيل عام 1950.

تعود السابقة الأخيرة في هذا الشأن إلى يوم 2 يوليو/تموز 1950، وفيه أدار الإنجليزي جورج ريدر مباراة أوروغواي وبوليفيا ضمن المجموعة الرابعة التي انتهت بفوز الأول 8-0، وفي توقيت متزامن كان مواطنه آرثر أليس يدير لقاء إيطاليا وباراغواي الذي شهد فوز "الأزوري" بهدفين دون رد، ضمن المجموعة الثالثة.

وظهر الأمر لأول مرة في النسخة الثانية من كأس العالم التي أُقيمت في إيطاليا عام 1934، وبالتحديد يوم 27 مايو/أيار وفيه أدار الحكمان الإيطاليان فرانشيسكو ماتيا ورينالدو بارلاسينا مباراتي ألمانيا وبلجيكا (5-2)، والمجر ومصر (4-2) اللتين أُقيمتا لحساب دور الـ16 وانطلقتا عند الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي.

وبعد ذلك بـ4 أيام وبالتحديد يوم 31 مايو/أيار 1934، تكرر الأمر مع الثنائي الإيطالي نفسه، بإدارة مباراتي ألمانيا ضد السويد (2-1)، والنمسا ضد المجر (2-1) في ربع النهائي.

ومن المقرر أن يتكرر هذا المشهد في النسخة الحالية من كأس العالم للمرة الثانية، بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تكليف الثنائي الإنجليزي مايكل أوليفر ومواطنه أنتوني تايلور لإدارة مباراتي فرنسا ضد النرويج، العراق ضد السنغال على التوالي، المقررتين غدا الجمعة عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ضمن المجموعة التاسعة.

سوابق تاريخية

وشهد تاريخ كأس العالم حالات أخرى لحكام من الدولة نفسها أداروا مباريات في اليوم نفسه لكن في أوقات مختلفة.

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وأشارت المجلة ذاتها إلى وجود تزامن جزئي في مباريات دور الـ16 من مونديال فرنسا 1938، التي لُعبت يوم 5 يونيو/حزيران.

ففي ذلك اليوم بدأ الفرنسي روجر كونري مباراة المجر والهند الشرقية (6-0) عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، بينما أطلق مواطنه لوسيان لوكلير صافرة بداية لقاء تشيكسلوفاكيا وهولندا (3-0) عند الساعة 18:30.

أما في التاريخ الحديث، فقد شهد مونديال جنوب أفريقيا عام 2010 الأمر نفسه إذ أدار المكسيكيان بينيتو أرشونديا وماركو رودريغيز مباراتي البرتغال ضد البرازيل (0-0)، وإسبانيا ضد تشيلي (2-1) يوم 25 يونيو/حزيران اللتين بدأتا عند الساعة 16:00 و20:30 على التوالي.

وتكرر ذلك في مونديال قطر عام 2022 في مناسبتين، الأولى مع البرازيليين رافائيل كلاوس وويلتون سامبايو يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بإدارتهما مباراتي إنجلترا ضد إيران (6-2) عند الساعة 16:00، وهولندا ضد السنغال (2-0) عند الساعة 19:00.

ثم جاء الدور على الثنائي الأرجنتيني تيلو وراباليني يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 2022، بإدارتهما مباراتي كوريا الجنوبية ضد البرتغال (2-1) عند الساعة 18:00، ثم سويسرا ضد صربيا (3-2) عند الساعة 22:00.