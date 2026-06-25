تونس ضد هولندا في كأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

تستعرض الجزيرة رياضة موعد مباراة منتخب تونس ضد نظيره الهولندي في كأس العالم 2026.

يخوض منتخب تونس الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات أمام نظيره الهولندي مساء الجمعة، وقد ودّع بطولة كأس العالم رسميا بعد الخسارة أمام السويد بنتيجة 1-5، ثم أمام اليابان برباعية نظيفة.

في المقابل، تتصدر هولندا المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بينما تتذيل تونس المجموعة بدون أي نقطة.

موعد مباراة تونس وهولندا في كأس العالم

تقام المباراة يوم الجمعة 26 مايو/أيار على ملعب أروهيد.

وتنطلق صافرة البداية في الثانية صباحا (02:00) بتوقيت السعودية وقطر، الثانية عشرة بعد منتصف الليل (00:00) بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وهولندا

beIN SPORTS MAX 3

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

تطلعات الفريقين

تضمن هولندا تأهلها إلى دور الـ32 كمتصدرة للمجموعة السادسة إذا فازت على تونس، وفشلت اليابان في التغلب على السويد في المباراة الأخرى ضمن المجموعة.

إذا فازت هولندا على تونس، وفازت اليابان على السويد، فسيُحتسب فارق الأهداف الإجمالي – وينطبق السيناريو نفسه إذا تعادلت هولندا واليابان في مباراتيهما.

هناك عدة سيناريوهات تُرجّح حصول هولندا على المركز الثاني في المجموعة السادسة، بينما تكفيها 4 نقاط على الأرجح للتأهل كصاحبة المركز الثالث.

في المقابل، خسرت تونس مباراتيها أمام السويد واليابان، واستقبلت شباكها 9 أهداف، وقد ودّعت البطولة بالفعل.

تشكيل تونس المتوقع ضد هولندا: 5-3-2

حراسة المرمى: الشماخ

الدفاع: العابدي – الطالبي – رقيق – حميدة – فاليري

الوسط: حنبعل – خضيرة – السخيري

الهجوم: سعد – بن سليمان

تشكيل هولندا المتوقع ضد تونس: 4-3-3