رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

كيف أفسدت سويسرا خطط كندا وحرمتها من ملعبها في مونديال 2026؟

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VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 24: Players of Canada applaud fans after the team's 1-2 defeat in the FIFA World Cup 2026 Group B match between Switzerland and Canada at BC Place Vancouver on June 24, 2026 in Vancouver, British Columbia. Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
لاعبو منتخب كندا بعد الهزيمة أمام سويسرا (الفرنسية)
Published On 25/6/2026

أضاع منتخب كندا فرصة خوض الدور المقبل من المونديال على أرضه وأمام جماهيره بعد خسارته أمام نظيره السويسري بنتيجة (1-2) في آخر مبارياته ضمن مرحلة المجموعات، مساء الأربعاء، ليضطر إلى خوض مباراة دور الـ16 في لوس أنجلوس يوم الأحد.

وخيّبت هذه الخسارة آمال الجماهير الكندية لأكثر من سبب، إذ لم تقتصر تداعياتها على فقدان صدارة المجموعة الثانية، بل امتدت أيضا إلى خسارة فرصة خوض مباراة دور الـ16 في مدينة فانكوفر أمام أنصارها. وبذلك، انتهت مرحلة المجموعات بالنسبة لكندا بطريقة محبطة، بعدما كانت تأمل في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور في الأدوار الإقصائية.

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ورغم أنها واحدة من الدول الثلاث المضيفة لكأس العالم إلى جانب المكسيك والولايات المتحدة، ستحرم كندا من اللعب على أرضها ضد منتخب جنوب أفريقيا في دور الـ16 بعد أن أنهت مرحلة المجموعات في المركز الثاني، وهذا ما سيفرض عليها التنقل إلى لوس أنجلوس لخوض المباراة.

وتنقلت كندا خلال دور المجموعات بين عدة مدن، حيث خاضت مباراتين متتاليتين في فانكوفر أمام سويسرا وقطر (6-0)، بعد أن افتتحت مشوارها في البطولة في تورونتو على الجهة الأخرى من البلاد، أمام البوسنة والهرسك (1-1).

وبذلك، تتواصل تنقلات المنتخبات في البطولة عبر مسافات طويلة بين المدن، في نسخة تشهد ضغطا بدنيا ولوجستيا كبيرا على المنتخبات المشاركة.

المصدر: الجزيرة

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