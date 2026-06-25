كيف أفسدت سويسرا خطط كندا وحرمتها من ملعبها في مونديال 2026؟

أضاع منتخب كندا فرصة خوض الدور المقبل من المونديال على أرضه وأمام جماهيره بعد خسارته أمام نظيره السويسري بنتيجة (1-2) في آخر مبارياته ضمن مرحلة المجموعات، مساء الأربعاء، ليضطر إلى خوض مباراة دور الـ16 في لوس أنجلوس يوم الأحد.

وخيّبت هذه الخسارة آمال الجماهير الكندية لأكثر من سبب، إذ لم تقتصر تداعياتها على فقدان صدارة المجموعة الثانية، بل امتدت أيضا إلى خسارة فرصة خوض مباراة دور الـ16 في مدينة فانكوفر أمام أنصارها. وبذلك، انتهت مرحلة المجموعات بالنسبة لكندا بطريقة محبطة، بعدما كانت تأمل في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور في الأدوار الإقصائية.

ورغم أنها واحدة من الدول الثلاث المضيفة لكأس العالم إلى جانب المكسيك والولايات المتحدة، ستحرم كندا من اللعب على أرضها ضد منتخب جنوب أفريقيا في دور الـ16 بعد أن أنهت مرحلة المجموعات في المركز الثاني، وهذا ما سيفرض عليها التنقل إلى لوس أنجلوس لخوض المباراة.

وتنقلت كندا خلال دور المجموعات بين عدة مدن، حيث خاضت مباراتين متتاليتين في فانكوفر أمام سويسرا وقطر (6-0)، بعد أن افتتحت مشوارها في البطولة في تورونتو على الجهة الأخرى من البلاد، أمام البوسنة والهرسك (1-1).

وبذلك، تتواصل تنقلات المنتخبات في البطولة عبر مسافات طويلة بين المدن، في نسخة تشهد ضغطا بدنيا ولوجستيا كبيرا على المنتخبات المشاركة.