بعد تأهل المغرب.. وهبي يعترف بالأخطاء وحكيمي يتحدث عن "مباراة مجنونة"

حقق منتخب المغرب فوزا متوقعا على هايتي برباعية مقابل هدفين في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم عام 2026، ليصل إلى النقطة السابعة ويتأهل وصيفا عن مجموعته الثالثة إلى الدور الثاني من المنافسة.

وهبي يعترف بالأخطاء

وقال مدرب المغرب محمد وهبي في تصريحات عقب اللقاء: "نحن سعداء جدا ولو أننا في المركز الثاني، لم نلعب جيدا في الشوط الأول وكنا نعرف أنه يتعين علينا الاندفاع في الثاني، فالخصم لم يكن لديه ما يخسره، كما أننا لم نكن جيدين في الكرات الثانية، لكننا نجحنا في قلب الطاولة وكسب المباراة والتأهل وهذا هو الأهم".

حكيمي .. مباراة مجنونة

من جهته، قال قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي: "كانت مباراة مجنونة، وأنا سعيد وفخور بالتأهل، يجب أن نواصل على هذا المنوال".

وأضاف: "لم تكن بدايتنا جيدة للمباراة أمام منتخب كان خارج المنافسة، لم نستسلم، صحيح أننا عانينا ولكننا في النهاية تأهلنا. الآن لا نعرف خصمنا المقبل ويجب أن نرتاح ونركز على المباراة المقبلة".

وسيتعين على المغرب الذي بات أول منتخب عربي يبلغ دور الـ32 في النسخة الحالية، السفر إلى المكسيك لخوض دور الـ32 الاثنين المقبل ضد بطل المجموعة السادسة التي تضم هولندا واليابان والسويد.