رياضة|كأس العالم 2026|المغرب

بعد تأهل المغرب.. وهبي يعترف بالأخطاء وحكيمي يتحدث عن "مباراة مجنونة"

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ATLANTA, GEORGIA - JUNE 24: Mohamed Ouahbi, Head Coach of Morocco, and substitute players celebrate the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Morocco and Haiti at Atlanta Stadium on June 24, 2026 in Atlanta, Georgia. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
محمد وهبي يحتفل مع دكة بدلاء المغرب بالفوز على هايتي (الفرنسية)
Published On 25/6/2026

حقق منتخب المغرب فوزا متوقعا على هايتي برباعية مقابل هدفين في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم عام 2026، ليصل إلى النقطة السابعة ويتأهل وصيفا عن مجموعته الثالثة إلى الدور الثاني من المنافسة.

وهبي يعترف بالأخطاء

وقال مدرب المغرب محمد وهبي في تصريحات عقب اللقاء: "نحن سعداء جدا ولو أننا في المركز الثاني، لم نلعب جيدا في الشوط الأول وكنا نعرف أنه يتعين علينا الاندفاع في الثاني، فالخصم لم يكن لديه ما يخسره، كما أننا لم نكن جيدين في الكرات الثانية، لكننا نجحنا في قلب الطاولة وكسب المباراة والتأهل وهذا هو الأهم".

ATLANTA, GEORGIA - JUNE 24: Mohamed Ouahbi, Head Coach of Morocco, is seen before the FIFA World Cup 2026 Group C match between Morocco and Haiti at Atlanta Stadium on June 24, 2026 in Atlanta, Georgia. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
مدرب منتخب المغرب محمد وهبي أثناء مباراة هايتي في الدور الأول من كأس العالم 2026 (الفرنسية)

حكيمي .. مباراة مجنونة

من جهته، قال قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي: "كانت مباراة مجنونة، وأنا سعيد وفخور بالتأهل، يجب أن نواصل على هذا المنوال".

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وأضاف: "لم تكن بدايتنا جيدة للمباراة أمام منتخب كان خارج المنافسة، لم نستسلم، صحيح أننا عانينا ولكننا في النهاية تأهلنا. الآن لا نعرف خصمنا المقبل ويجب أن نرتاح ونركز على المباراة المقبلة".

وسيتعين على المغرب الذي بات أول منتخب عربي يبلغ دور الـ32 في النسخة الحالية، السفر إلى المكسيك لخوض دور الـ32 الاثنين المقبل ضد بطل المجموعة السادسة التي تضم هولندا واليابان والسويد.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

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