بالفيديو.. لقطة دخول نيمار إلى كأس العالم 2026

شارك المهاجم البرازيلي المخضرم نيمار في أول ظهور منتظر له في مونديال 2026 لكرة القدم الأربعاء، عندما دخل بديلا في الشوط الثاني خلال مباراة منتخب بلاده أمام إسكتلندا في ميامي ضمن منافسات المجموعة الثالثة في الجولة الثالثة من الدور الأول.

ودخل الهداف التاريخي لـ"سيليساو" (79 هدفا) الذي يعود ظهوره الدولي الأخير إلى أكتوبر/تشرين الأول 2023، في الدقيقة 76 من اللقاء، حين كان المنتخب البرازيلي متقدما 3-0.

وكان النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، البالغ 34 عاما، قد استُدعي إلى التشكيلة في اللحظات الأخيرة للبطولة، بعدما كان غائبا بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى، وقد قوبل دخول هداف سانتوس بدلا من ماتيوس كونيا، بتصفيق حار من الجماهير.

وقال المدرب الإيطالي لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي الثلاثاء: "يمكنه اللعب، إنه بخير، وقد تدرب بشكل جيد للغاية. أنا سعيد جدا به".

وتعود آخر مشاركة له بقميص أبطال العالم خمس مرات إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما تعرض لإصابة خطيرة في الركبة اليسرى أمام أوروغواي أبعدته عن الملاعب لأشهر طويلة.

ومنذ عودته إلى سانتوس، ناديه الأم، عانى من مشكلات بدنية عدة رغم بقائه يتمتع بشعبية كبيرة في البرازيل.

وهذه المشاركة الرابعة لنيمار في نهائيات كأس العالم. واعتبر أن نسخة 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ستكون الأخيرة له.

وقال نيمار في فيلم وثائقي عن المنتخب البرازيلي يُعرض في بلاده منذ بداية البطولة: "أنا هنا مثل طفل، شاب في الثامنة عشرة يشارك في أول كأس عالم له".

وشارك نيمار في جميع نسخ كأس العالم منذ 2014، لكن أبطال العالم خمس مرات لم يحرزوا اللقب منذ تتويجهم الأخير عام 2002. وتبقى أفضل نتيجة له في نسخة 2014 على أرضه حين وصل إلى نصف النهائي، حيث انتهى المشوار بخسارة صادمة أمام ألمانيا (7-1)، وهي المباراة التي غاب عنها نيمار.