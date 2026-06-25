رياضة|بطولات عالمية|الولايات المتحدة الأمريكية

تفجير خاطئ.. منتخب السويد ينجو من كارثة في كأس العالم

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منتخب السويد كاد أن يعيش كابوسا حقيقيا في كأس العالم (رويترز)
Published On 25/6/2026

انهار مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد لكأس العالم 2026 لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسقط المدرج في ملعب فريسكو بالقرب من دالاس على منطقة تضم منصة إعلامية مؤقتة، لكن دون إصابة أحد بأذى في ظل عدم إقامة حصة تدريبية في ذلك الوقت.

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وقال المدير العام لمنتخب السويد ستيفان بيترسون لصحيفة أفتونبلادت (Aftonbladet): "كانوا يريدون هدم شيء ما، لكن يبدو أنه سقط في الاتجاه الخاطئ".

انهيار المدرج حدث قبل بداية الحصة التدريبية لمنتخب السويد (رويترز)

وأضاف: "لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى، لقد فجروا شيئا ما بشكل خاطئ".

ولاحظ لاعبو منتخب السويد آثار انهيار المدرج أثناء وصولهم لخوض حصة تدريبية يوم الأربعاء، لكن المدير الفني للفريق غراهام بوتر، أكد أن ما حدث لم يؤثر على استعداد السويد لمواجهة اليابان في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

 

المصدر: الألمانية

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