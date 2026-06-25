فخر أفريقيا.. احتفاء عالمي ببلوغ المغرب الدور الثاني من كأس العالم

لقي تأهل منتخب المغرب إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم عام 2026 صدى واسعا في الأوساط الإعلامية العالمية، إذ توالت الإشادات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (سي إيه إف) إلى جانب كبريات الصحف الدولية، التي اعتبرت أسود الأطلس أحد أبرز المنتخبات الصاعدة بقوة في الساحة العالمية.

المغرب رمز جديد لقوة أفريقيا

وأشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتأهل المغرب إلى الأدوار المتقدمة، وقال عبر موقعه الرسمي إن هذا الإنجاز يعكس استمرارية النجاح المغربي بعد مونديال عام 2022

كذلك أثنى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على المنتخب المغربي، معتبرا أنه أصبح أحد أهم نماذج التطور في الكرة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الاتحاد أن ما يقدمه المغرب في مونديال عام 2026 يعكس استمرارية مشروع ناجح بدأ منذ كأس العالم عام 2022، حيث تمكن الفريق من ترسيخ مكانته بين كبار المنتخبات العالمية.

وأوضح "الكاف" أن المغرب لم يعد ينظر إليه كمنتخب مفاجأة، بل كقوة كروية مستقرة تمثل فخر القارة الأفريقية وتجسد تطورها التكتيكي والتنظيمي في السنوات الأخيرة.

طموح يتجاوز حدود التأهل

من جانبها، ركزت وكالة رويترز على الروح القتالية للمنتخب المغربي خلال دور المجموعات، مشيرة إلى أنه أظهر شخصية قوية في العودة خلال المباريات وعدم الاستسلام تحت الضغط.

كما لفتت إلى أن الفريق أنهى الدور الأول دون خسارة، ما يعكس نضجا تكتيكيا واضحا.

وأضافت رويترز أن طموحا كبيرا يسود داخل المعسكر المغربي يتجاوز مجرد التأهل، ليصل إلى التفكير في المنافسة على اللقب العالمي، في استمرار للتطور الذي بدأ منذ مونديال عام 2022.

حكيمي وصيباري يقودان المغرب نحو التأهل

ووصفت صحيفة ذا غارديان (The Guardian) البريطانية مباراة المغرب أمام هايتي بأنها واحدة من أكثر مواجهات دور المجموعات إثارة في كأس العالم عام 2026، حيث قدم المنتخب المغربي أداء هجوميا قويا فرض به سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى وحتى صافرة النهاية.

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وأشادت الصحيفة بشكل خاص بالنجم أشرف حكيمي الذي لعب دورا حاسما في هذا الانتصار، بعدما ساهم في الهدف الأول ووقع على أداء متكامل جمع بين الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية، ليكون أحد أبرز عناصر المباراة.

كما سلطت الصحيفة الضوء على استمرار تألق إسماعيل صيباري الذي واصل تسجيله للأهداف في المباراة الثالثة تواليا، مؤكدة أنه أصبح أحد أهم الأوراق الهجومية في تشكيلة المنتخب المغربي خلال البطولة.

أول متأهل أفريقي

وأكد موقع إي إس بي إن (ESPN) أن المغرب كان أول منتخب أفريقي يحسم تأهله إلى كأس العالم عام 2026.

وتجمع التغطيات على أن المنتخب المغربي قدم أداء ثابتا خلال التصفيات، مما جعله أحد أبرز ممثلي القارة الأفريقية في البطولة.