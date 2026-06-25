العراق ضد السنغال في كأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

الجزيرة رياضة تستعرض موعد مباراة العراق ضد السنغال في كأس العالم 2026.

يلتقي "أسود الرافدين" مع منتخب "أسود التيرانغا" ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

ويدخل المنتخب العراقي اللقاء تحت ضغط كبير بعد خسارته أمام النرويج وفرنسا، ما يجعله مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

بدوره، خسر السنغال أيضا أمام فرنسا والنرويج، مما يجعله مطالبا بالفوز للتواجد بين أفضل ثوالث.

موعد مباراة العراق ضد السنغال في كأس العالم

تقام المباراة يوم الجمعة 26 يونيو/حزيران على ملعب "بي إم أو فيلد".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية والعراق وقطر، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والسنغال في كأس العالم

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كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

حظوظ الفريقين

يحتاج منتخب السنغال للفوز في مباراته الأخيرة ضمن المجموعة الأولى ضد العراق، ويدخل مباراة يوم الجمعة على ملعب بي إم أو فيلد مدركا تماما الضغط الواقع عليه لإنهاء البطولة ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث.

بدوره يحتفظ العراق بفرصة ضئيلة للتأهل في المركز الثالث، وعليه فهو مطالب بتحقيق الفوز على السنغال في كل الأحوال.

وعلى الرغم من أن ثاني أعلى منتخب أفريقي تصنيفا واجه أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، فرنسا، ومنتخب النرويج الذي يضم، على الأرجح، أفضل مهاجم في البطولة، إلا أن التوقعات كانت تشير إلى أن "أسود التيرانغا" سيخرجون بنتيجة إيجابية من هاتين المباراتين.

إلا أن زملاء ساديو ماني خيبوا الآمال بشكل كبير، حيث وجد فريق المدرب بابي ثياو نفسه على حافة الإقصاء بسبب أخطاء ارتكبوها بأنفسهم.

بدوره، لم يسجل "أسود الرافدين" سوى هدف واحد في خسارتيه أمام النرويج (4-1) وفرنسا (3-0)، إلا أن فريق غراهام أرنولد يدرك تماما ميل السنغال مؤخرا لتلقي الأهداف، حيث استقبل رجال ثياو ثلاثة أهداف في ثلاث من آخر أربع مباريات لهم في جميع المسابقات والمباريات الودية، ولم يحافظوا على نظافة شباكهم إلا في مباراة واحدة فقط خلال تلك السلسلة، وهي التعادل السلبي مع السعودية.

غيابات مؤثرة

تأكد غياب إدوارد ميندي عن منتخب السنغال بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال مباراة النرويج يوم الاثنين الماضي.

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أما بالنسبة للعراق، فإن مشاركة أيمن حسين تبقى محل شك بعد خروج المهاجم قبل مرور نصف ساعة بسبب الإصابة.

وسيمثل غياب حسين المحتمل ضربة قوية للفريق الذي يتذيل ترتيب المجموعة حاليا.

التشكيلة الأساسية المتوقعة للعراق أمام السنغال:

باسيل؛ علي، تحسين، هاشم، دوسكي؛ إسماعيل، العماري، إقبال؛ قاسم، الحمادي، بايش

التشكيلة الأساسية المتوقعة للسنغال أمام العراق:

دياو؛ دياتا، كوليبالي، نياخاتي، ضيوف؛ كامارا، غاي، غايي؛ سار، جاكسون، ماني