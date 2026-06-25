كيف تمهد قرعة المونديال طريق ميسي لاقتناص "الحذاء الذهبي" من مبابي وهالاند؟

تحلل الجزيرة رياضة الصراع المحتدم على جائزة "الحذاء الذهبي" في كأس العالم 2026 لكرة القدم. ورغم أن حسم اللقب يعتمد بشكل كبير على اللياقة البدنية ومدى تقدم المنتخبات في الأدوار الإقصائية، إلا أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي يبرز كمرشح أوفر حظاً لمعانقة هذا اللقب الفردي للمرة الأولى في مسيرته.

ميسي.. أرقام استثنائية ومسار ميسّر يواصل ميسي (38 عاماً) كتابة التاريخ؛ فبعد تسجيله 7 أهداف في مونديال قطر، نجح في هز الشباك خلال 6 مباريات مونديالية متتالية (بدءاً من أدوار خروج المغلوب السابقة وصولاً لأول مباراتين في النسخة الحالية). ورغم إهداره ركلة جزاء أمام النمسا كانت ستمنحه "هاتريك" ثانياً توالياً، تبدو حظوظه وفيرة.

كيف تمهد قرعة المونديال طريق ميسي لـ"الحذاء الذهبي"؟

وقد يغيب ميسي عن التشكيل الأساسي في المواجهة الختامية لدور المجموعات أمام الأردن (الذي ودع البطولة مبكراً)، بعد ضمان الأرجنتين صدارة المجموعة العاشرة. لكن الأهم هو المسار "الممهد" لمنتخب بلاده في الأدوار الإقصائية؛ حيث يُحتمل أن يواجه أوروغواي أو الرأس الأخضر (دور الـ32)، ثم أستراليا أو إيران (دور الـ16)، وكرواتيا أو كولومبيا (ربع النهائي). ولن يصطدم الأرجنتينيون باختبار من العيار الثقيل (مثل إنجلترا، البرازيل، المكسيك، اليابان، أو النرويج) إلا في الدور نصف النهائي.

مبابي وهالاند.. حسابات معقدة

في المقابل، يمتلك الفرنسي كيليان مبابي حظوظاً قوية، وتكتسب مواجهته المرتقبة أمام النرويج -بقيادة إيرلينغ هالاند- يوم الجمعة أهمية بالغة لحسم صدارة المجموعة الأولى، مما سيؤثر مباشرة على طريق كلا النجمين:

طريق المتصدر: سيواجه السويد (دور الـ32)، مع احتمال الاصطدام بألمانيا (دور الـ16)، ثم هولندا أو المغرب (ربع النهائي).

سيواجه السويد (دور الـ32)، مع احتمال الاصطدام بألمانيا (دور الـ16)، ثم هولندا أو المغرب (ربع النهائي). طريق الوصيف (الأكثر تعقيداً): سيواجه ساحل العاج (دور الـ32)، ثم الفائز من البرازيل واليابان (دور الـ16)، وإنجلترا محتملة (ربع النهائي). هذا المسار الشائك قد يحد من فرص هالاند تحديداً، رغم سجله المرعب بـ 59 هدفاً في 52 مباراة دولية مع النرويج.

مهمة شاقة لكين ورونالدو وفينيسيوس

هاري كين: يسعى المهاجم الإنجليزي لدخول سباق الهدافين بقوة عندما تواجه إنجلترا بنما في ختام المجموعة الثانية عشرة، وسط مسار محتمل يضعهم أمام الرأس الأخضر (دور الـ32)، ثم مواجهة محفوفة بالمخاطر ضد المكسيك على ملعب "أزتيكا" الشهير (دور الـ16).

كريستيانو رونالدو: تبدو مهمة النجم البرتغالي صعبة لبدء منافسة حقيقية على اللقب؛ إذ تنتظره مواجهة أمام كولومبيا في ختام المجموعة الحادية عشرة، قبل اصطدام محتمل بعقبة غانا العنيدة (دور الـ32)، ثم مواجهة نارية متوقعة أمام إسبانيا (دور الـ16).

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فينيسيوس جونيور: يمتلك البرازيلي هدفين في رصيده، ويأمل في زيادتهما أمام أسكتلندا في ختام المجموعة الثالثة، لكنه سيواجه اختبارات دفاعية أكثر صرامة في الأدوار الإقصائية.