الأهداف والهدافون.. رقمان مغربيان يسطران تاريخا جديدا لأفريقيا في كأس العالم

قلب المغرب رابع النسخة الأخيرة من كأس العالم 2026 تخلفه مرتين، وحقق فوزا مثيرا على هايتي 4-2 ليحجز بطاقته إلى دور الـ32 الأربعاء على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن مونديال 2026.

وبات إسماعيل صيباري أول لاعب أفريقي يسجل في كل من مباريات منتخب بلاده الثلاث في دور المجموعات في نسخة واحدة من كأس العالم.

دفع منتخب المغرب بثالث أصغر تشكيلة أساسية (26 عاما و66 يوما) خلال أول جولتين من كأس العالم 2026، خلف أستراليا (25 عاما و88 يوما) وكوت ديفوار (25 عاما و333 يوما).

المغرب يتجاوز نيجيريا مرتين

بفضل أهدافه الأربعة في مرمى هايتي، تجاوز منتخب المغرب منتخب نيجيريا ليصبح المنتخب الأفريقي الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم، بـ26 هدفا مقابل 23 هدفا لنيجيريا.

وبعد أن سجل أشرف حكيمي وسفيان رحيمي وياسين جسيم أول أهدافهم في كأس العالم، أصبح لدى المغرب أكبر عدد من الهدافين المختلفين بين المنتخبات الأفريقية في تاريخ كأس العالم (19)، متجاوزا نيجيريا (16).

وحقق منتخب المغرب أول فوز له على الإطلاق في مباراة بكأس العالم بعد استقباله الهدف الأول، كما أحرز أربعة أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

أرقام إيجابية لهايتي

سجل منتخب هايتي أول هدف له على الإطلاق في الشوط الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وكان هدفا عكسيا في الدقيقة الـ10 من المباراة؛ وعادل هدفا الشوط الأول إجمالي الأهداف التي سجلها المنتخب في تاريخه بكأس العالم قبل مباراة اليوم.

منتخب هايتي ثاني منتخب من اتحاد الكونكاكاف يسجل في مرمى المغرب في مباراة بكأس العالم، بعد هدف كندا خلال دور المجموعات في نسخة 2022.