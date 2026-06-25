رياضة|كأس العالم 2026|المغرب

الأهداف والهدافون.. رقمان مغربيان يسطران تاريخا جديدا لأفريقيا في كأس العالم

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Morocco v Haiti - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 24, 2026 Morocco's Achraf Hakimi and Azzedine Ounahi applaud fans after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis
المنتخب المغربي يصل إلى الدور الثاني في مونديال 2026 عن جدارة (رويترز)
Published On 25/6/2026

قلب المغرب رابع النسخة الأخيرة من كأس العالم 2026 تخلفه مرتين، وحقق فوزا مثيرا على هايتي 4-2 ليحجز بطاقته إلى دور الـ32 الأربعاء على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن مونديال 2026.

وبات إسماعيل صيباري أول لاعب أفريقي يسجل في كل من مباريات منتخب بلاده الثلاث في دور المجموعات في نسخة واحدة من كأس العالم.

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دفع منتخب المغرب بثالث أصغر تشكيلة أساسية (26 عاما و66 يوما) خلال أول جولتين من كأس العالم 2026، خلف أستراليا (25 عاما و88 يوما) وكوت ديفوار (25 عاما و333 يوما).

ATLANTA, GEORGIA - JUNE 24: Ismael Saibari #11 of Morocco celebrates after scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Morocco and Haiti at Atlanta Stadium on June 24, 2026 in Atlanta, Georgia. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
إسماعيل صيباري واصل التألق في المباراة الثالثة على التوالي بكأس العالم 2026 (الفرنسية)

المغرب يتجاوز نيجيريا مرتين

بفضل أهدافه الأربعة في مرمى هايتي، تجاوز منتخب المغرب منتخب نيجيريا ليصبح المنتخب الأفريقي الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم، بـ26 هدفا مقابل 23 هدفا لنيجيريا.

وبعد أن سجل أشرف حكيمي وسفيان رحيمي وياسين جسيم أول أهدافهم في كأس العالم، أصبح لدى المغرب أكبر عدد من الهدافين المختلفين بين المنتخبات الأفريقية في تاريخ كأس العالم (19)، متجاوزا نيجيريا (16).

وحقق منتخب المغرب أول فوز له على الإطلاق في مباراة بكأس العالم بعد استقباله الهدف الأول، كما أحرز أربعة أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

أرقام إيجابية لهايتي

سجل منتخب هايتي أول هدف له على الإطلاق في الشوط الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وكان هدفا عكسيا في الدقيقة الـ10 من المباراة؛ وعادل هدفا الشوط الأول إجمالي الأهداف التي سجلها المنتخب في تاريخه بكأس العالم قبل مباراة اليوم.

منتخب هايتي ثاني منتخب من اتحاد الكونكاكاف يسجل في مرمى المغرب في مباراة بكأس العالم، بعد هدف كندا خلال دور المجموعات في نسخة 2022.

المصدر: الجزيرة

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