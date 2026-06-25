الهدف بـ"وجبة كباب".. مبادرة مجنونة احتفالا بنجم ألمانيا

أطلق مطعم في مدينة شتوتغارت مبادرة فريدة من نوعها، على وقع تألق المهاجم دنيز أونداف مع منتخب ألمانيا في النسخة الحالية من كأس العالم 2026.

ويتصدر أونداف هدافي "المانشافت" في المونديال بتسجيله 3 أهداف، من بينها ثنائية منحت فريقه الفوز بنتيجة 2-1 على كوت ديفوار في الجولة الماضية، ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ تتويجه باللقب عام 2014، بعد ضمان صدارة المجموعة الخامسة.

وجبات مجانية

وأعلن مطعم يقع بالقرب من بحيرة فويرزي غرب شتوتغارت، أنه سيقدّم لزواره وجبة كباب "دونر" مجانية مع كل هدف يسجله أونداف في المباراة المقبلة ضد الإكوادور.

ونصح مسؤولو المطعم كل من يرغب في حضور المباراة المقررة يوم الخميس المقبل إلى الحجز مسبقا، نظرا لاحتمال الإقبال الكبير.

وخصص المطعم المذكور فناءه الخلفي الذي يتسع لقرابة 40 شخصا من أجل متابعة المباراة، وفيه سيتم نصب شاشة كبيرة تتناسب مع عدد الحضور.

وقال سردار أوغوز مدير المطعم "إذا دفع أحد زوارنا ثمن وجبته بالفعل ثم سجل أونداف هدفا بعدها، فسيحصل على وجبة دونر مجانية".

وعلّقت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" (Stuttgarter Zeitung) الألمانية على هذه المبادرة بالقول "بإمكان أونداف أن يجعل الجماهير سعيدة مرتين، الأولى بتسجيل الأهداف والثانية بمنح أولئك المشجعين وجبة طعام مجانية".

زبون دائم

وأوضحت أن أونداف البالغ من العمر 29 عاما، زبون دائم لذلك المطعم، وغالبا ما يصطحب زملاءه في نادي شتوتغارت إليه.

وأضافت "وجد المطعم في مباراة الإكوادور مناسبة كافية لكي يحتفل العاملون فيه بنجمهم وزبونهم الدائم".

وقال أحد العاملين في المطعم "نحن نتطلع لهذه المباراة (ضد الإكوادور). نشجع أونداف ومنتخب ألمانيا ونأمل بالطبع أن يصلوا إلى النهائي، وأن يزورنا مجددا بعد البطولة".

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وفي الوقت نفسه أكدت الصحيفة أن المطعم يخطط لمزيد من المبادرات، في حال واصل المنتخب الألماني مشواره في البطولة وسجل أونداف أهدافا أخرى.