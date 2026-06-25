أوتشوا الأربعيني وأول "علامة كاملة".. المكسيك تحتفي بتأهل مستحق

حققت المكسيك، إحدى الدول الثلاث المضيفة لمونديال 2026، العلامة الكاملة في المجموعة الأولى بفوز ثالث تواليا جاء على حساب التشيك 3-0 الأربعاء في مكسيكو.

وباتت المكسيك أول منتخب يحرز 9 نقاط كاملة في البطولة الحالية، فيما ودعت التشيك بعد حلولها أخيرة في المجموعة بنقطة يتيمة.

سجل مثالي

وأنهى منتخب المكسيك دور المجموعات في كأس العالم بسجل مثالي للمرة الأولى في تاريخه (3 انتصارات في 3 مباريات).

وتُعد هذه المرة الثانية التي يحافظ فيها منتخب المكسيك على نظافة شباكه في جميع مبارياته الثلاث بدور المجموعات في البطولة، بعد أن حقق ذلك سابقا عندما استضاف البطولة في عام 1970.

بعمر 17 عاما و253 يوما، أصبح جيلبرتو مورا أصغر لاعب يبدأ مباراة أساسيا مع منتخب المكسيك في كأس العالم، وأصغر لاعب يبدأ أي مباراة في كأس العالم منذ فيمي أوبابونمي (17 عاما و101 يوم) مع منتخب نيجيريا ضد إنجلترا في عام 2002.

هذه هي المرة الأولى منذ عام 1986 التي يخوض فيها منتخب المكسيك 3 مباريات متتالية في كأس العالم دون أن تهتز شباكه، ولم يسبق له أن حقق سلسلة أطول دون استقبال أهداف سوى في الفترة بين 1966 و1970 (4 مباريات).

خوليان كينيونيس هو أول لاعب يسجل أكثر من هدف لمنتخب المكسيك في نسخة واحدة من كأس العالم منذ خافيير هيرنانديز في 2010 (هدفان).

أصبح غييرمو أوتشوا أكبر لاعب يشارك مع منتخب المكسيك في مباراة بكأس العالم بعمر 40 عاما و346 يوما، متجاوزا رقم رافا ماركيز ضد البرازيل في عام 2018 (39 عاما و139 يوما)، وهو سابع لاعب يبلغ من العمر 40 عاما أو أكثر يشارك في كأس العالم هذا العام. يُذكر أن 7 لاعبين فقط في الأربعينيات من عمرهم شاركوا في النسخ الـ22 الأولى من البطولة.

ماتيو تشافيز هو أصغر هداف لمنتخب المكسيك في مباراة بكأس العالم (22 عاما و41 يوما) منذ خافيير هيرنانديز في عام 2010 ضد الأرجنتين (22 عاما و26 يوما).

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بينما ألفارو فيدالغو هو سادس لاعب فقط يسجل هدفا كبديل لمنتخب المكسيك في كأس العالم، والأول منذ خافيير هيرنانديز ضد كرواتيا في عام 2014. كان هذا الهدف هو الأول لفيدالغو مع المكسيك في أول مشاركة له على الإطلاق كبديل مع المنتخب.

وودع منتخب التشيك كأس العالم هذا العام برصيد نقطة واحدة فقط، وهي المرة الثانية التي يجمع فيها أقل من نقطتين في دور المجموعات بكأس العالم، بعد نسخة 1970 (باسم تشيكوسلوفاكيا) التي أقيمت أيضا في المكسيك (0 نقطة).

فيما أكمل لاديسلاف كرييتشي 135 تمريرة ناجحة خلال 3 مباريات لمنتخب التشيك في كأس العالم هذا العام. اللاعب الوحيد الذي أكمل تمريرات أكثر في دور المجموعات لمنتخب التشيك في البطولة منذ عام 1966 هو كارول دوبياس (156 تمريرة) في عام 1970.