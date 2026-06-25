إيران تتهم أمريكا بـ"عرقلة" وصول طارمي والمنتخب إلى سياتل قبل مواجهة مصر

قال الاتحاد الإيراني لكرة القدم ⁠⁠اليوم الأربعاء ⁠⁠إن مسؤولي الولايات المتحدة المشاركة في تنظيم كأس العالم "وضعوا عراقيل" أمام المهاجم الإيراني مهدي طارمي ومساعد ⁠⁠المدرب سعيد الهوي، مما أدى إلى تأخر وصول المنتخب إلى سياتل لخوض المباراة القادمة في البطولة ⁠⁠أمام مصر.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن أعضاء الفريق كانوا ينتظرون انضمام طارمي والهوي للمجموعة.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من إعلان السلطات ‌‌الأمريكية تخفيف قيود السفر المفروضة على وفد إيران المشارك في كأس العالم، عقب شكاوى من طهران والمنتخب من أن قواعد الدخول الصارمة تعرقل الاستعدادات.

عراقيل سابقة لمنتخب إيران

ولم يتضح على الفور سبب هذا التأخير الأحدث. ولم تعلق السلطات الأمريكية على الفور.

وكان المسؤولون الأمريكيون قد اشترطوا ⁠⁠في وقت سابق على إيران، التي تتخذ ⁠⁠من تيخوانا بالمكسيك مقراً لها خلال البطولة، ألا تدخل الولايات المتحدة إلا قبل المباريات بفترة قصيرة وأن تغادر بعدها مباشرة.

وسبق لمدرب المنتخب ⁠⁠الإيراني أمير قالينوي انتقاد هذه الترتيبات ووصفها بأنها غير عادلة، مشيراً ⁠ ⁠إلى أن السفر المتكرر عبر

الحدود يتسبب ⁠⁠في إرهاق لاعبيه. وسمحت السلطات الأمريكية هذا الأسبوع للفريق بالوصول إلى سياتل قبل يومين من مباراته أمام مصر يوم الجمعة، مما ‌‌يمنح الفريق مرونة أكبر مقارنة بمبارياته السابقة.

وفاقم تدهور العلاقات السياسية بين واشنطن وطهران من حساسية مشاركة إيران ‌‌في ‌‌كأس العالم، حيث يواجه الفريق قيوداً مشددة على السفر والأمن طوال البطولة.