"صلِّ ركعتين واشكر الله".. الجمهور يفك شفرة حوار المغربيين مزراوي وجسيم

لم تكن ليلة أمس الأربعاء مجرد محطة عبور ناجحة للمنتخب المغربي إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الهايتي بنتيجة (4-2) في ملعب أتلانتا؛ بل كانت ليلة تاريخية شهدت ولادة نجم مغربي جديد، ترافقت مع لقطة إنسانية تفيض بالقيم الروحية والتربوية داخل معسكر "أسود الأطلس".

فقد خطف اللاعب الواعد ياسين جسيم الأضواء بعدما وقع على الهدف الرابع للمغرب، ليصبح رسميا أصغر لاعب مغربي يسجل هدفا في تاريخ كأس العالم، مختتما بها مباريات المجموعة الثالثة بأفضل طريقة ممكنة. لكن الإنجاز التاريخي لم يكن الحدث الوحيد الذي شغل الجماهير، بل لقطة عفوية دارت مباشرة بعد صافرة النهاية بينه وبين النجم المخضرم نصير المزراوي.

قراءة لغة الجسد.. نصيحة "الأخ الأكبر" تشعل المنصات

والتقطت عدسات المصورين حديثا ثنائيا حارا بين "الحاج" نصير المزراوي وزميله الشاب ياسين جسيم. ورغم غياب الصوت، إلا أن جمهور منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة في المغرب، تطوعوا لفك شفرة حركات الشفاه وإيماءات اليد التي قام بها المزراوي.

وأجمع رواد العالم الافتراضي على أن المزراوي كان يوجه نصيحة غالية للاعب الصغير، حيث تُرجمت حركات يده وشفتيه بأنه يوصيه: "بعدم نسيان شكر الله عز وجل فور عودته إلى غرفته"، وشرح كيفية أداء الأمر.

وانتشر مقطع الفيديو كالنار في الهشيم على المنصات الرقمية، وانهالت عبارات الثناء والتقدير على السلوك الأخلاقي لنصير المزراوي، الذي اعتبره الجمهور نموذجا حيا للقائد الحقيقي والموجه للجيل الجديد:

وعلق أحد المتابعين قائلاً: "لقطة جميلة للحاج نصير المزراوي وهو يوصي الشاب ياسين جسيم.. أشياء بسيطة لكنها تعكس روح الأخوة والتوجيه داخل المجموعة، ودور الكبار في تأطير ومرافقة الجيل الجديد".

وكتب مشجع آخر باللهجة المحلية معبراً عن فخره: "فيديو رائع.. نصيحة الأخ الأكبر لأخيه الأصغر؛ قال ليه فاش تمشي صلي جوج ركعات شكراً لله ودعي بالتيسير.. الحاج المزراوي الجميل خَلقا وخُلقا والكل يحترمه".

وأكدت الجماهير المغربية والعربية أن اللقطة تمثل الهوية العميقة لأسود الأطلس، والتي ارتبطت دائماً بالقيم العائلية والروحية منذ مونديال قطر وصولاً إلى النسخة الحالية لعام 2026. وجاء في أحد التعليقات المؤثرة:

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"لقطة تجسد أسمى معاني التواضع والارتباط بالقيم. نصيحة نصير المزراوي لزميله ياسين جسيم بعد هدفه الأول تذكرنا بأن النجاح الحقيقي يبدأ بالامتنان والاعتراف بفضل الله؛ إنها قدوة رائعة للشباب داخل الملعب وخارجه".