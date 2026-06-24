70 طنا من الحديد..تفاصيل مذهلة عن تمثال ميسي في باتاغونيا

في مشهد يعكس حجم الشغف الأرجنتيني بالنجم ليونيل ميسي، تتجلى مظاهر التكريم في كأس العالم 2026 بأبهى صورها، من خلال تمثال شاهق وجدارية جماهيرية توثق مسيرة قائد لا يزال مصدر إلهام في مختلف أنحاء البلاد.

في بلدة كوترال كو النائية في إقليم باتاغونيا، يهيمن تمثال عملاق يبلغ ارتفاعه 26 متراً (85 قدماً) على ضواحي المنطقة، صُنع من نحو 70 طناً من الفولاذ والحديد، ليجسد أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في تاريخ كرة القدم.

ويظهر التمثال ميسي جاثياً على ركبتيه، وكأس العالم 2022 بين ساقيه، بينما يرفع ذراعه في إشارة تحية، وكأنه يحيي المارة على الطريق رقم 22، في مشهد رمزي يخلد لحظة المجد الأبرز في مسيرته.

ورغم الرياح العاتية التي تشتهر بها باتاغونيا، بقي النصب صامداً منذ تدشينه في 16 يونيو/حزيران، بالتزامن مع أول مباراة للأرجنتين في كأس العالم، والتي شهدت تألق المنتخب مجدداً بقيادة ميسي، بعد فوزه على الجزائر بثلاثة أهداف.

وتؤكد السلطات المحلية والنحات الذي صمم العمل أن هذا التمثال يعد الأكبر من نوعه تكريماً لقائد المنتخب الأرجنتيني، الذي أكمل عامه التاسع والثلاثين يوم الأربعاء.

وقال النحات ألدو بيرويسا (61 عاماً) لوكالة أسوشيتد برس: "إنه سفير الأرجنتين الطبيعي. بالنسبة لي كان هذا النصب بالغ الأهمية، ليس فقط كفنان بل كأرجنتيني أيضاً".

ويُعرف بيرويسا بأعماله الضخمة في كوترال كو، حيث أنجز سابقاً تماثيل لديناصورات عملاقة ونصباً تذكارياً لأبطال الاستقلال، في بلدة نفطية نائية لم تحظَ تاريخياً بالاهتمام نفسه الذي حظيت به مناطق أخرى من باتاغونيا ذات الطبيعة الخلابة.

غير أن المشهد في المدينة تغيّر اليوم، إذ باتت تستقطب أعداداً متزايدة من المعجبين الراغبين في مشاهدة هذا العمل الفني الذي يخلد لاعب كرة القدم، الذي سجل 18 هدفاً منذ ظهوره الأول في كأس العالم 2006، وحقق هذا الأسبوع رقماً قياسياً جديداً كهداف للبطولة، بعد تسجيله هدفي فوز الأرجنتين على النمسا (2-0).

ويجسد التمثال، الذي استغرق إنجازه 18 شهراً، لحظة نهائي كأس العالم 2022 في ملعب لوسيل في قطر، حين حسمت الأرجنتين اللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح (4-2)، لتتوج بطلة للعالم في واحدة من أكثر اللحظات التاريخية في كرة القدم الحديثة.

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كما يظهر ميسي في النصب وهو يمسك بقميص المنتخب الأرجنتيني بيد، ويرفع إصبعه السبابة نحو السماء، في إشارة اعتاد القيام بها بعد تسجيل الأهداف، تكريماً لذكرى جدته الراحلة، في لقطة تختزل البعد الإنساني والرمزي لمسيرته العالمية، بعد التتويج في كأس العالم 2022.