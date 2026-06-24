يرتدي قميص الأرجنتين ويأكل العشب.. ما قصة "التيس ميسي" في مونديال 2026؟ (فيديو)

يثبت الأسطورة ليونيل ميسي يوماً بعد يوم أنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم بفضل أدائه المذهل في المونديال، لكن في مدينة كانساس سيتي الأمريكية، هناك من يحمل الاسم ذاته ويكسب قلوب المشجعين وهو يأكل العشب على ضفاف نهر ميزوري.. إنه "التيس ميسي".

يرتدي قميص الأرجنتين ويأكل العشب

وُلد "التيس ميسي" قبل انطلاق كأس العالم بقليل، وارتدى قميص الأرجنتين تزامناً مع تألق سميّه البشري الذي سجل 5 أهداف في مباراتين.

وتتخذ بعثة الأرجنتين من كانساس سيتي مقراً لها، حيث ينضم "ميسي الصغير" إلى قطيع من الماعز يعمل على التخلص من العشب الضار في منطقة صناعية تبلغ مساحتها 55 فداناً، ضمن مشروع صديق للبيئة بقيمة مليار دولار، يقع بالقرب من مقر إقامة بعثة "التانغو".

حماية نهر ميزوري

يقود المشروع شركة "بورت كي.سي"، ويتمحور حول التنمية المستدامة والتطوير الخاص. ويوضح كايل ألفيس، مالك الشركة التي تدير القطيع المكون من 40 عنزة: "ولدت الفكرة عندما جئنا إلى هنا، ومع اقتراب كأس العالم، شعر الجميع أننا بحاجة إلى وجود ميسي يتجول في المدينة".

ويضيف ألفيس أن الهدف من استخدام الماعز هو حماية البيئة حيث يتجنب رش المبيدات الزراعية السامة التي قد تتسرب إلى مياه نهر ميزوري المجاور. مع إضافة لمسة جمالية حيث منح المتنزهين فرصة للاستمتاع برؤية القطيع كبديل مبهج للمشاهد الخرسانية الصامتة.

دعوة مفتوحة للأسطورة ميسي

ورغم اعتراف ألفيس بقلة معرفته بكرة القدم قبل المونديال، فإنه يؤكد أن اللعبة نجحت في توحيد سكان كانساس سيتي، التي تُعد أصغر مدينة أمريكية تستضيف البطولة.

وعن إمكانية حدوث لقاء تاريخي وطريف يجمع بين "ميسي اللاعب" و"ميسي التيس"، يترك ألفيس الباب مفتوحاً بابتسامة قائلاً: "على حد علمي لم يزرنا النجم الأرجنتيني بعد، ولكن إذا أراد أن يأتي ويلتقي ميسي الصغير، فسنكون أكثر من سعداء باستقباله".