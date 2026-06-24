واشنطن تخفف قيود السفر على المنتخب الإيراني في المونديال

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الثلاثاء، تخفيف القيود المفروضة على المنتخب الإيراني المشارك في كأس العالم 2026، بما يسمح للاعبيه بدخول الولايات المتحدة قبل يومين من موعد مباراته المقبلة.

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن المنتخب الإيراني سيظل ملزما بمغادرة البلاد عقب مباراته المقررة يوم الجمعة في مدينة سياتل، في إطار الإجراءات المعتمدة للبعثة الإيرانية خلال البطولة.

من جهته، أكد متحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن المنتخب سيغادر معسكره التدريبي المقام في مدينة تيخوانا المكسيكية يوم الأربعاء، متوجها إلى سياتل استعدادا لخوض مباراته القادمة.

وقال أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض المعني بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس: "كان هذا الأمر مخططا له من جانبنا. كنا نعتزم مراقبة سير الرحلتين السابقتين للفريق، وإذا سارت الأمور بسلاسة، فسنمنحه يوما إضافيا نظرا لطول مدة السفر".

وكانت شبكة "إن بي سي نيوز" (NBC News) أول من كشف عن هذا التغيير في السياسة الأمريكية، والذي يأتي في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين مسؤولين من الولايات المتحدة وإيران بشأن سبل إنهاء الحرب في إيران.