رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تخفف قيود السفر على المنتخب الإيراني في المونديال

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group G - Iran v New Zealand - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - June 15, 2026 Members of the Iran coaching team during the national anthems before the match as Iran fans display pre-Iranian Revolution "Lion and Sun" flags behind them REUTERS/Daniel Cole
الجهاز الفني لمنتخب إيران خلال كأس العالم 2026 (رويترز)
Published On 24/6/2026

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الثلاثاء، تخفيف القيود المفروضة على المنتخب الإيراني المشارك في كأس العالم 2026، بما يسمح للاعبيه بدخول الولايات المتحدة قبل يومين من موعد مباراته المقبلة.

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن المنتخب الإيراني سيظل ملزما بمغادرة البلاد عقب مباراته المقررة يوم الجمعة في مدينة سياتل، في إطار الإجراءات المعتمدة للبعثة الإيرانية خلال البطولة.

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من جهته، أكد متحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن المنتخب سيغادر معسكره التدريبي المقام في مدينة تيخوانا المكسيكية يوم الأربعاء، متوجها إلى سياتل استعدادا لخوض مباراته القادمة.

Iran's players celebrate at the end of the 2026 World Cup Group G football match between Belgium and Iran at the Los Angeles Stadium in Inglewood on June 21, 2026.
لاعبو المنتخب الإيراني يحتفلون مع جماهيرهم بعد التعادل أمام بلجيكا (الفرنسية)

وقال أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض المعني بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس: "كان هذا الأمر مخططا له من جانبنا. كنا نعتزم مراقبة سير الرحلتين السابقتين للفريق، وإذا سارت الأمور بسلاسة، فسنمنحه يوما إضافيا نظرا لطول مدة السفر".

وكانت شبكة "إن بي سي نيوز" (NBC News) أول من كشف عن هذا التغيير في السياسة الأمريكية، والذي يأتي في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين مسؤولين من الولايات المتحدة وإيران بشأن سبل إنهاء الحرب في إيران.

المصدر: أسوشيتد برس

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