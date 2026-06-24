قبل مواجهة العراق.. الإصابة تنهي مشوار نجم سنغالي بارز في المونديال

تلقى المنتخب السنغالي ضربة موجعة قبل مباراته الأخيرة في دور المجموعات من كأس العالم 2026، بعد تأكد غياب حارس مرماه الأساسي إدوارد ميندي عن مواجهة العراق، المقررة يوم 26 يونيو/حزيران 2026.

وتعرض ميندي لإصابة على مستوى الركبة خلال مباراة السنغال أمام النرويج، في اللقاء الذي اضطر خلاله إلى مغادرة الملعب عند حدود الدقيقة 60، وسط قلق كبير داخل الطاقم الفني والطبي.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن الحارس يخضع لفحوصات إضافية لتحديد طبيعة الإصابة ومدة الغياب، مع احتمال عدم مشاركته مجددا في ما تبقى من مباريات المنتخب في البطولة.

غياب مؤثر في لحظة حاسمة

يمثل غياب إدوارد ميندي خسارة كبيرة للمنتخب السنغالي، باعتباره أحد أبرز ركائز الفريق وقائدا داخل المجموعة، خاصة في ظل الحاجة إلى تحقيق الفوز أمام العراق من أجل الإبقاء على آمال التأهل.

وتحدث المدافع كاليدو كوليبالي عن صعوبة الموقف، مؤكدا أن إصابة ميندي كان لها تأثير نفسي واضح على الفريق خلال المباراة، نظرا لدوره القيادي داخل وخارج الملعب. وأشار إلى أن وجوده حتى على دكة البدلاء كان يمنح زملاءه دعما معنويا كبيرا، سواء من خلال التوجيه أو التحفيز المستمر.

ومن المنتظر أن يعتمد المنتخب السنغالي على الحارس موري دياو لتعويض غياب ميندي في المباراة المقبلة، في وقت يدرك فيه الفريق أن أي نتيجة غير الفوز قد تنهي مشواره في البطولة.

وكان المنتخب السنغالي قد استهل مشواره في البطولة بهزيمة أمام فرنسا بنتيجة 3-1، قبل أن يتلقى خسارة أخرى أمام النرويج 3-2، ما جعل وضعه في المجموعة أكثر تعقيدا قبل الجولة الأخيرة.

ويأمل أسود التيرانغا في تحقيق انتصار يعيدهم إلى سباق التأهل، سواء عبر المركز الثالث أو من خلال حسابات أفضل أصحاب المركز الثالث في المجموعة.