"نحن لا نجني دولارا واحدا".. إنفانتينو يدافع عن فترات التوقف في مونديال 2026 (فيديو)

دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، عن قرار اعتماد فترات التوقف القصيرة خلال أشواط مباريات كأس العالم عام 2026، مؤكدا أن هذه الخطوة قد تكون أسهمت في رفع نسق المباريات وزيادة الإثارة داخل الملعب.

وأوضح إنفانتينو، في تصريحات لقناة "إس إن تي في"، أن الاتحاد الدولي سيجري تقييما شاملا للتجربة بعد نهاية البطولة قبل اتخاذ قرار بشأن اعتمادها في المسابقات المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الفترات منحت المدربين فرصة لإعادة تنظيم فرقهم وتصحيح بعض الأخطاء أثناء المباراة.

وقال رئيس "فيفا": "يحصل اللاعبون على قسط من الراحة ثم يعودون بكامل طاقتهم إلى أرض الملعب. ربما لا يكون ذلك أمرا سيئا، بل قد يكون جيدا"، مضيفا أن المباريات شهدت مستويات عالية من الشدة التنافسية حتى الثواني الأخيرة.

وتابع: "نشاهد فرقا تهاجم حتى نهاية اللقاء، وربما يعود جزء من ذلك إلى هذه الاستراحة القصيرة التي تسمح للاعبين باستعادة طاقتهم ثم العودة لتقديم أفضل ما لديهم".

لا نجني دولارا واحدا من وراء هذا

وأثار نظام التوقفات جدلا واسعا بين الجماهير والمتابعين، خصوصا مع تطبيقه في جميع المباريات بغض النظر عن الظروف المناخية أو نوعية الملاعب، بما في ذلك الملاعب المغطاة والمكيفة.

كما نفى رئيس "فيفا" أن يكون الهدف من هذه التوقفات تحقيق عائدات إضافية من الإعلانات التلفزيونية، مؤكدا أن العقود التجارية الخاصة بالبث أُبرمت قبل اتخاذ القرار، وأن الاتحاد الدولي لم يحقق أي إيرادات إضافية نتيجة هذه الخطوة، حيث صرح قائلا: "سمعت الكثير عن أن هذا القرار اتُّخذ من أجل تحقيق الأموال، نحن لا نجني دولارا واحدا من وراء فترات التوقف، لأن كل العقود قد أُبرمت قبل اتخاذ هذا القرار".

ورد إنفانتينو على هذه الانتقادات بالتأكيد على أن القرار يهدف إلى ضمان العدالة بين جميع المنتخبات، موضحا أن تطبيق التوقفات في بعض المباريات دون غيرها قد يمنح أفضلية فنية لبعض الفرق والمدربين.