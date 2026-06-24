نبوءة غريبة.. عرافة برازيلية تثير الرعب قبل مواجهة البرازيل وإسكتلندا

تكهنت العرافة البرازيلية فو باهيانا بنبوءة غريبة، حيث زعمت أن كائنات فضائية مجهولة سوف تختطف النجمين نيمار جونيور وفينيسيوس جونيور.

وقالت العرافة البرازيلية عبر حسابها على شبكة (إنستغرام) الذي يتابعه أكثر من 24 مليون شخص، إن هناك حدثا استثنائيا سيقع يوم 24 يونيو/حزيران 2026 خلال مباراة منتخب بلادها ضد إسكتلندا في كأس العالم لكرة القدم، والتي ستقام على ملعب هارد روك في ميامي.

وحذرت: "رأيت فينيسيوس ونيمار يتعرضان للخطف".

وظهرت العرافة البرازيلية في مقطع فيديو وهي تحكي رؤيا وهي تبكي، قائلة: "أريد إبلاغكم بأنني حلمت بكائنات فضائية تغزو الملعب في ميامي، وجاءت سفينة أولى لتخطف اللاعبين"، وأضافت: "وبعدها وصلت سفينة ثانية أكبر، لتخطف آلاف الأشخاص من الملعب".

ونقلت صحيفة ماركا (Marca) الإسبانية أن العرافة البرازيلية تكهنت باختطاف 700 شخص، قائلة: "لقد رأيتهم بوضوح وهم يخطفون نيمار وفينيسيوس". واصلت: "أنا مرعوبة الآن، لأنه جاءني هذا الحلم للمرة الثانية".

وتحدت فو باهيانا الجميع بقولها: "إذا لم يحدث ما قلته، لن أكون خائفة، إذا كانوا سيقاطعونني، لكانوا قد فعلوا ذلك بالفعل بتنبؤات أخرى".

يذكر أن منتخب البرازيل استهل مشواره في المجموعة الثالثة بالتعادل 1-1 مع المغرب ثم فاز على هايتي بنتيجة 3-0.

وسجل فينيسيوس هدف التعادل أمام أسود الأطلس، وهدفا آخر في مواجهة هايتي، بينما غاب نيمار عن المباراتين بسبب الإصابة، وأكد كارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيلي أن النجم المخضرم تعافى وجاهز لمواجهة إسكتلندا.