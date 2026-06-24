رياضة|كأس العالم 2026

استراحات الترطيب تثير انقساما بين مدربي المنتخبات في المونديال

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Argentina's head coach Lionel Scaloni gives instructions to his players as they take part in the hydratation break during the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Algeria at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 16, 2026.
ليونيل سكالوني يقدم تعليمات للاعبيه أثناء استراحة شرب الماء (الفرنسية)
Published On 24/6/2026

يتواصل الجدل حول فترات التوقف لشرب الماء التي صاحبت كأس العالم 2026، وتأثيرها على نسق اللعب. ورغم أنها ليست جديدة على البطولات الكبرى إلا أنها كانت في السابق تطبق بشكل مرن حسب قرار الحكم أو وفق ظروف الطقس، قبل أن تتحول هذه المرة إلى إجراء إلزامي في كل المباريات.

وهو ما جعل التشكيات والانتقادات تكثر خاصة من جانب الأجهزة الفنية واللاعبين، حيث عبر عدد منهم عن تحفظهم، أبرزهم قائد هولندا فيرجيل فان دايك الذي اعتبر أن هذه التوقفات تؤثر على سلاسة اللعب، مشيرا إلى أن المشاهد التلفزيونية والجماهير لا تستفيد كثيرا من هذا النوع من الانقطاعات المتكررة، إلا في حالات الطقس الحار جدا.

Netherlands' Virgil van Dijk (4) passes the ball during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Ashley Landis)
المدافع الهولندي فان دايك يعارض فترات التوقف لشرب الماء (اسوشيتد برس)

 

في المقابل، يرى عدد من المدربين أن هذه فترات أصبحت فرصة إضافية للتأثير على سير المباراة، حيث يمكن خلالها تصحيح الأخطاء وإعطاء تعليمات مباشرة للاعبين.

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مدرب ألمانيا جوليان ناغلسمان أكد أن توقف شرب الماء ساعده في تعديل خطة فريقه خلال مباراة كوراساو، معتبرا أنه فرصة نادرة لإعادة تنظيم الأفكار داخل الملعب في لحظة ضغط.

أما مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي فقد أشار إلى أن هذه التوقفات سمحت له بتوجيه لاعبيه بعد تأخر فريقه في إحدى المباريات، وهو ما ساهم في عودة الفريق إلى أجواء اللقاء بسرعة.

على الجانب الآخر، عبر مدرب أوروغواي مارسيلو بيلسا عن رفضه لهذا التعديل، معتبرا أنه يغير طبيعة كرة القدم ويحولها من شوطين إلى أربعة أجزاء، وهو ما يفقد اللعبة جزءا من جاذبيتها التقليدية.

ومن جانبه، يرى مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان أن هذه التوقفات تمثل فرصة مهمة لإعادة توجيه اللاعبين وتصحيح بعض التفاصيل التكتيكية، خصوصا في ظل الضغط البدني وارتفاع درجات الحرارة.

أما محللة كرة القدم إيما هايز، فوصفت هذه التوقفات بأنها لحظات زخم، إذ قد تكون مفيدة للفريق المتأخر أو مزعجة للفريق المسيطر، لكنها في كل الحالات أصبحت جزءا من واقع اللعبة الحديثة.

المصدر: الصحافة الأجنبية

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