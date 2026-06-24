الأكثر مشيا والأقل ركضا.. الأرقام تكشف معجزة ميسي في المونديال

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن حقائق تثير الدهشة فيما يتعلق بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبعد انتهاء مباريات الجولتين الأولى والثانية من نهائيات كأس العالم، أصدر "فيفا" مجموعة من البيانات العامة تخص جميع الفرق واللاعبين، لكن تلك المتعلقة بميسي حظيت باهتمام كبير خاصة من وسائل الإعلام في بلاده.

ويعد ميسي -الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده التاسع والثلاثين- أكثر لاعب في الأرجنتين قطعا للمسافات مشيا داخل الملعب بمعدل 4.37 كيلومترات كل 90 دقيقة، وفق البيانات التي أبرزتها شبكة "تي واي سي سبورتس" (tycsports) الأرجنتينية.

وفي الوقت نفسه يُعتبر ميسي أقل اللاعبين هرولة بمعدل 1.49 كيلومتر، وهو الأقل ركضا بـ 706 أمتار (إذا استثنينا قلبي الدفاع).

ورغم ذلك ينفرد ميسي بصدارة قائمة هدافي النسخة الحالية من كأس العالم برصيد 5 أهداف، سجلها في الجزائر (3) والنمسا (2).

ووفق البيانات الصادرة عن "فيفا" فإن ناهويل مولينا هو الأسرع من بين لاعبي الأرجنتين بسرعة 33.7 كيلومترا في الساعة، فيما مواطنه رودريغو دي بول هو الأكثر تحركا بدون كرة وطلبا لها من بين زملائه بمعدل 108 مرات في المباراة الواحدة.

وبعيدا عن ميسي ومنتخب الأرجنتين استعرض "فيفا" مجموعة من البيانات اللافتة بعد انتهاء أول 48 مباراة في المونديال، وهي على النحو التالي:

منتخب تركيا الذي أُقصي بعد خسارتين أمام أستراليا وباراغواي، هو الأعلى من حيث نسبة الاستحواذ بـ75%، يليه البرتغال وإسبانيا بفارق ضئيل.

منتخب إسبانيا هو الفريق صاحب أكثر عدد من التمريرات المكتملة بواقع 1554 تمريرة، يليه البرتغال وتركيا.

منتخب ألمانيا هو الفريق صاحب أكثر عدد من التسديدات على المرمى بواقع 19 تسديدة، يليه الإكوادور والسويد.

منتخبات هايتي، البوسنة والهرسك وغانا هي الفرق الأكثر ارتكابا للأخطاء.

الهولندي ميكي فان دي فين هو اللاعب الأسرع في كأس العالم 2026 إذ بلغت سرعته 36.8 كيلومترا في الساعة، يليه الأسترالي جوردان بوس والنرويجي إيرلينغ هالاند.

مباريات الجولة الثالثة

وتنطلق مساء اليوم مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بإقامة مباراتي المجموعة الثانية بين البوسنة والهرسك ضد قطر عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي نفس التوقيت ستُلعب مواجهة كندا وسويسرا.

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وينتهي الدور الأول صباح يوم الأحد المقبل عند الساعة 5:00 بتوقيت مكة المكرمة بإقامة مباراتي المجموعة العاشرة بين الأرجنتين والأردن من جهة، وبين الجزائر والنمسا في نفس التوقيت.