مودريتش والبدلاء.. كيف حققت كرواتيا "انتصار كل مونديال" على حساب بنما؟

حقق منتخب كرواتيا فوزا صعبا على بنما، الثلاثاء، هو الأول له في كأس العالم 2026 ليحافظ على حظوظه في التأهل إلى دور الـ32.

وفي 6 من مشاركاته الـ7 في البطولة، حققت كرواتيا فوزاً واحداً على الأقل في دور المجموعات، وكانت نسخة 2006 هي المرة الوحيدة التي فشلت فيها في تحقيق ذلك (ت2 خ1).

وبينما يمثل الانتصار على بنما الفوز الثالث لمنتخب كرواتيا في 5 مباريات ضد منتخبات اتحاد الكونكاكاف في كأس العالم (خ 2)، فهذه هي المرة الأولى التي يحافظ فيها على نظافة شباكه أمام منافس من اتحاد الكونكاكاف.

خاض النجم لوكا مودريتش مباراته رقم 21 في كأس العالم. ومنذ ظهوره الأول في البطولة في نسخة 2006، خاض فقط كريستيانو رونالدو (24) وليونيل ميسي (28) مباريات أكثر منه.

وسجل مودريتش دقة تمرير بلغت 88% أمام بنما (69 من 78). وقد نجح في 80% على الأقل من تمريراته في جميع مبارياته الـ19 التي بدأها أساسيا في كأس العالم.

كما بات أنتي بوديمير رابع لاعب يسجل لمنتخب كرواتيا بعد دخوله بديلا في مباراةٍ بكأس العالم، بعد برونو بيتكوفيتش ولوفرو ماير في 2022 وإيفيكا أوليتش في 2002.

وأصبح بوديمير، بعمر 34 عاماً و336 يوماً، أكبر هداف لمنتخب كرواتيا في كأس العالم، مُحطماً الرقم القياسي السابق الذي سجله إيفيكا أوليتش ضد الكاميرون في نسخة 2014 (34 عاماً و277 يوماً).

سر البدلاء

سجل البدلاء 3 من آخر 8 أهداف لمنتخب كرواتيا في كأس العالم. وقبل ذلك، كان البدلاء مسؤولين عن هدف واحد فقط من أصل 36 هدفاً لكرواتيا في البطولة (باستثناء الأهداف العكسية).

قدم جوسيب ستانيشيتش تمريرته الحاسمة الثانية لمنتخب كرواتيا في عام 2026 في جميع المسابقات. لاعب واحد فقط لديه أكثر من تمريرة حاسمة واحدة للمنتخب هذا العام وهو إيفان بيريشيتش، الذي قدم تمريرتين أيضاً.

إعلان

منتخب بنما هو المنتخب السادس، والخامس من اتحاد كونكاكاف، الذي يخسر مبارياته الخمس الأولى في تاريخ البطولة، بعد المكسيك في 1950، السلفادور في 1982، كندا في 2022، هايتي والعراق في 2026.