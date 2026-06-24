بعد الجولة الثانية.. تعرف على قائمة المنتخبات المتأهلة والمقصاة من مونديال 2026

تتواصل منافسات كأس العالم 2026 بإيقاع متسارع، مع بدء اتضاح صورة المنتخبات التي ضمنت العبور إلى دور الـ32، مقابل أخرى انتهى مشوارها مبكرا بعد جولتين فقط من دور المجموعات.

وحتى يوم الأربعاء، نجحت سبعة منتخبات في حجز بطاقات التأهل إلى الدور المقبل، بينها اثنان من مستضيفي البطولة، المكسيك والولايات المتحدة، إلى جانب بطل النسخة الماضية ووصيفه وهما الأرجنتين وفرنسا على التوالي، بعدما حققت نتائج إيجابية مكنتها من بلوغ الأدوار الإقصائية قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

في المقابل، تأكد خروج خمسة منتخبات من المنافسة بشكل رسمي، بعدما عجزت عن جمع عدد كاف من النقاط للإبقاء على آمالها في التأهل. وتضم قائمة المودعين منتخبين عربيين هما تونس والأردن، إضافة إلى بنما، لتُطوى صفحة مشاركتها في النسخة الحالية من المونديال قبل الوصول إلى الأدوار الحاسمة.

ومع تأهل ثمانية من بين 12 منتخبا تحتل المركز الثالث إلى دور 32، ومع احتمال اللجوء إلى فارق الأهداف للفصل بينها، فإن العديد من المنتخبات لن تعرف مصيرها إلا مع صافرة النهاية لآخر مباراة في دور المجموعات يوم الأحد.

المنتخبات المتأهلة لدور الـ32:

المكسيك.

الولايات المتحدة.

ألمانيا.

الأرجنتين.

فرنسا.

النرويج.

كولومبيا.

المنتخبات التي أقصيت رسميا: