معادلا دينيلسون.. راشفورد يتصدر قائمة تاريخية في المونديال

انضم المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد لقائمة تاريخية ببطولة كأس العالم لكرة القدم بعد مشاركته في أول مباراتين لمنتخب بلاده أمام كرواتيا وغانا، ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة لمونديال 2026 المقام حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشارك راشفورد الذي قضى الموسم الماضي معارا من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني بديلا في مواجهة كرواتيا، وسجل هدفا ليساهم في فوز كبير لـ "الأسود الثلاثة" بنتيجة (4-2).

وتكرر السيناريو في مواجهة غانا عندما قرر مدرب منتخب إنجلترا الألماني توماس توخيل إشراك راشفورد مكان نوني مادويكي جناح آرسنال الإنجليزي في الدقيقة 83، لكن المدرب الألماني لم يستفد به هذه المرة لانتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

وسلط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه الرسمي الضوء على مشاركة راشفورد، بالإشارة إلى أنه بات أكثر لاعب في تاريخ كأس العالم يشارك بديلا في 11 مباراة في ثلاث نسخ لكأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026.

وأضاف أن المهاجم الإنجليزي الدولي تساوى في صدارة هذه القائمة التاريخية مع البرازيلي دينيلسون الذي شارك في نسختي 1998 و2002، وخلفهما الألماني أوليفر نيوفل بمشاركته بديلا في 9 مباريات بمونديالي 2002 و2006.

ويتساوى برصيد 8 مشاركات بديلة في كأس العالم كل من الإسباني سيسك فابريغاس والألماني بيير ليتبارسكي والبرازيلي راميريس.

وبرصيد 7 مشاركات بديلة يتساوى في هذه القائمة التاريخية كل من الإيطالي أليساندرو ديل بييرو (1998 و2002 و2006)، والألماني ماريو غوميز (2010 و2018)، والمكسيكي خافيير هيرنانديز (2010 و2014 و2018)، والهولندي كلاس يان هونتيلار (2010 و2014)، والأمريكي كوبي جونز (1994 و1998 و2002)، والكاميروني روجيه ميلا (1982 و1990 و1994)، والسويسري هاريس سيفيروفيتش (2014 و2018 و2022).