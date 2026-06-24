وجه مرعب وقلب عاشق.. صانع مجوهرات تركي يشعل مدرجات المونديال

خطف مشجعٍ تركي الأنظار بمظهره الغريب والمخيف، خلال مباراتي بلاده ضد أستراليا وباراغواي ضمن المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وظهر ذلك المشجع عبر شاشات القنوات مالكة حقوق بث مباريات المونديال حول العالم، ببشرته السوداء القاتمة ولحيته البيضاء الناصعة، بالإضافة إلى مكياج لافت على عينيه، ليثير اهتمام الصحافة الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي على حد سواء.

وكشف موقع "خبر غو" (habergo) التركي عن هوية هذا المشجع ويُدعى نجدت أولشرمان المعروف باسم "عودي نيكو".

وأوضح أن سبب ظهوره بهذا الشكل يستند على "انتماءٍ عميق لناديه"، بصفته واحدا من المشجعين الأوفياء لفريق بشيكتاش، إذ جسّد ألوان فريقه المفضل (الأسود والأبيض) على وجهه، وهو على عكس مظهره الطبيعي في الحياة اليومية.

أما لقبه "عودي نيكو" فيرافقه منذ سنوات في أوساط كرة القدم في بلاده، حيث يشير "نيكو" إلى اختصار لاسمه الحقيقي "نجدت"، بينما يستخدم "عودي" في الثقافة التركية للإشارة إلى العود، في إشارة رمزية ضمن شخصيته الجماهيرية.

عاشق لكرة القدم

وأفردت منصة "لادبايبل" (LADbible) البريطانية مساحة واسعة لصور أولشرمان، مع تعليقات لافتة أبرزها أن اللونين الأبيض والأسود على وجهه يذكّر "بشخصيات أفلام الرعب".

وأضافت مازحة "أن رؤية هذا الرجل وهو يحدّق بك في المدرجات بعد خسارة منتخب بلاده أمام أستراليا، سيكون بالتأكيد مصدرا كبيرا للتحفيز والرعب في آنٍ واحد".

أما شبكة "تي واي سي سبورتس" (tycsports) الأرجنتينية فقالت "رغم الخروج المبكر لتركيا من كأس العالم، لكنها خلّفت وراءها واحدة من أكثر قصص البطولة لفتا للانتباه، ليس على أرض الملعب، بل في المدرجات".

وأضافت "شكله المرعب يخبئ وراءه قصة حب مطلقة للرياضة الأكثر شعبية على وجه الأرض"، في إشارة منها إلى ولعه بكرة القدم وفريقه بشيكتاش.

ولم يكن الشكل الذي ظهر به أولشرمان وليد اللحظة، فقد شوهد بنفس الحالة على المدرجات الألمانية مشجعا لمنتخب بلاده خلال بطولة كأس أوروبا الأخيرة (يورو 2024).

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وبعيدا عن كرة القدم، يحظى أولشرمان بشهرة واسعة في تركيا من خلال عمله كصائغ مجوهرات، كما سبق له العمل في سلك الشرطة.

وبعد خسارته أمام أستراليا 0-2 وباراغواي 0-1، يختتم المنتخب التركي مشاركته في المونديال الحالي بمواجهة الولايات المتحدة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، وذلك يوم الجمعة القادم، وبعدها سيعود زملاء أردا غولر إلى بلادهم مهما كانت نتيجة المباراة.