موضة عابرة أم سر بدني.. لماذا يثقب نجوم المونديال جواربهم قبل المباريات؟

لم تفتقر النسخة الحالية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إلى الأهداف أو الإثارة والقصص، فقد شهدت البطولة الكثير منها؛ غير أن تفصيلة غريبة استرعت الانتباه تعلقت بجوارب اللاعبين، التي بدت في حالات كثيرة مليئة بالثقوب.

وتفرض هذه الظاهرة نفسها على منافسات البطولة الحالية؛ إذ يعمد العديد من اللاعبين إلى قطع أجزاء من جواربهم.

ورغم أن هذا السلوك ليس جديدا، بل عمره 8 سنوات على الأقل، فإنه لا يُظهر أي علامات على الانتهاء، وهو ما برز مجددا خلال مباراة الجمعة الماضية التي شهدت هزيمة أستراليا أمام الولايات المتحدة، حين استخدم العديد من لاعبي المنتخب الأسترالي المقصات لثقب جواربهم.

الدوافع البدنية والنفسية للاعبين

ويُرجع اللاعبون إقدامهم على قطع الثقوب في الجوارب بالدرجة الأولى إلى البحث عن الراحة؛ إذ تُصنع جوارب كرة القدم الحديثة من مادة البوليستر التي تحافظ على شكلها ولا تحتفظ بالكثير من الماء، لكنها قد تكون ضيقة ومقيدة للحركة.

ووفقا لاعتقاد بعض اللاعبين، فإن هذه الثقوب تقلل الضغط على عضلات الساق (السمانة)، مما يساهم في زيادة تدفق الدم إلى المنطقة، وتقليل مخاطر الإصابة بالتشنجات العضلية (الشد العضلي) والإصابة، مما يمنحهم مزيدا من الحرية والراحة، ويسمح لهم بالأداء بشكل أفضل.

وإلى جانب الأسباب البدنية، تتيح هذه الطريقة للاعبين التعبير عن فرديتهم وتحقيق فوائد نفسية تابعة لها.

وفي هذا السياق، قال مهاجم وست هام يونايتد السابق فرانك نوبل لصحيفة "ذا أتليتيك" (The Athletic): "عندما تبدو بمظهر جيد، تشعر بشعور جيد، وتلعب بشكل جيد. الأمر يتعلق دائما بكونك مرتاحا قدر الإمكان على أرض الملعب".

غياب الأدلة الطبية

في المقابل، يرى المتخصصون أبعادا أخرى؛ إذ أكد الدكتور راج برار من مؤسسة "3CB Performance" غياب الأدلة الطبية التي تدعم مسألة ثقب الجوارب كإجراء وقائي، موضحا أن "إحدى الطرق الطبية لتخفيف الضغط على عضلات الساق، وهي نقيض فكرة شق فتحات فيها، تتمثل في استخدام جوارب ضاغطة ذات ضغط أعلى في الفترات الفاصلة بين المباريات كإجراء للاستشفاء".

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وأضاف برار: "الدورة الدموية للاعبي كرة القدم تنشط بشكل كاف عبر عضلات الساقين بما يغنيهم عن القلق بشأن حدوث تجمع أو تورم".

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي السابق لشركة "هوميل" للملابس الرياضية آلان نيلسن، إلى أن بعض العلامات التجارية تحيك جواربها بإحكام شديد لزيادة وضوح شعاراتها، مما يتسبب في مقاس ضيق يزعج اللاعبين، مؤكدا أن استخدام مواد متطورة مثل "البولي بروبيلين" يمنح متانة أفضل.

وأوضح نيلسن أن التقنيات الجديدة وفرت مناطق توسيد في الكاحلين وضغطا يساعد على نقل الدم وتقليل الإصابات، بالإضافة إلى استخدام تقنيات لتحسين التهوية والتحكم في الحرارة.

مواقف المشككين وأندية الهواة

وتلقى هذه الظاهرة تشكيكا من قِبل خبراء ولاعبين سابقين؛ إذ أعرب غاري نيفيل مدافع إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، في البودكاست الخاص به "ستيك تو فوتبول" (Stick to Football) عن استغرابه من لجوء اللاعبين لهذا السلوك، قائلا: "لديهم حوالي 400 زوج من الأحذية، ولديهم كل شيء مصنوع بمقاسات خاصة. أنا لا أتقبل فكرة أن الشركة الراعية للطقم لا تصنع لهم جوارب بحجم أكبر قليلا".

أما في المستويات الأدنى من الهرم الكروي، فتأخذ المسألة أبعادا مالية وتنظيمية، ففي نادي "نورثوود" الأمريكي الذي ينافس في الدرجات الأدنى للهواة، فقد تحولت الجوارب الممزقة إلى موضوع مكلف ومثير للجدل، مما دفع سكرتير النادي آلان إيفانز للتصريح لصحيفة "ذا أتليتيك" بأنه ألزم اللاعبين بدفع ثمن جواربهم الخاصة نتيجة إتلافها.